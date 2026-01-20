Sarcina denuncerà Clizia Incorvaia, “mi hanno chiamato le maestre di Nina”: parla la moglie del cantante

Francesco Sarcina denuncerà per diffamazione l’ex moglie Clizia Incorvaia dopo che quest’ultima a Verissimo ha rilasciato dichiarazioni contro di lui. Lo ha affermato Nayra Garibo, attuale compagna del cantante, che ha parlato ai microfoni di Fanpage.it. La modella messicana ha attaccato l’influencer siciliana, accusandola di aver detto falsità. Inoltre ha assicurato che Sarcina non ha mai commesso violenze fisiche. Clizia, quando Silvia Toffanin le ha chiesto se l’ex marito l’avesse picchiata, ha risposto che “certe cose è meglio ometterle”, aggiungendo di voler mantenere riservatezza sulla questione per tutelare sua figlia Nina (10 anni). In un altro passaggio della conversazione, la conduttrice ha domandato a Incorvaia se fosse vero che il rocker un giorno le bruciò 60 paia di scarpe. L’influencer ha confermato la voce. Anche in questo caso Garibo ha reso una versione differente.

La moglie di Sarcina contro Clizia Incorvaia: “Da lei ricatti morali ed economici”

“In questi anni, insieme a Francesco, l’unica violenza che vedo è quella che fa lei: insulti, messaggi pesanti e ricatti morali ed economici. Se lui non asseconda le sue richieste, lei gli nega di vedere la bambina. È una pressione continua che logora tutta la famiglia”, ha dichiarato l’attuale moglie del cantante riferendosi a Clizia, la quale a Verissimo ha anche sostenuto che l’ex marito non è sempre presente con la figlia Nina. Garibo ha invece narrato una storia differente:

“Anni fa decise di trasferirsi a Roma con la figlia senza dire nulla a Francesco, avvisandolo a cose fatte. Un giudice stabilì che, essendo una sua scelta, spettava a lei pagare viaggi e scuola. Lei però non lo accettò e cominciò a ricattare continuamente Francesco. Gli diceva: “Se non paghi tu i viaggi, non vedi tua figlia”. Lui per anni ha pagato tutto pur di stare vicino alla piccola, ma ora è stanco di subire questa gestione tossica nonostante faccia il suo dovere di padre”.

Garibo ha aggiunto che in passato Clizia ha chiesto al giudice di avere più soldi dall’ex: “Ne vuole una quantità tale da mantenere tre figli. Ma il giudice è stato chiaro sulle ripartizioni e mio marito paga esattamente quello che ha stabilito il tribunale. Ma il resto spetta a lei”. La messicana ha poi riferito di aver incontrato di persona Incorvaia solamente una volta. Con lei ha però avuto diverse conversazioni telefoniche: “Mi faceva chiamate di sera dicendo di dover parlare con urgenza a Francesco, ma poi aggiungeva subito: ‘Ah, è vero, lui non c’è mai a casa, vero? Lo capisco’. Mi diceva queste cose senza lasciarmi il tempo di rispondere, solo per farmi sentire male o per controllare se mio marito fosse in casa”.

Nayra Garibo: “Mi hanno contattato le maestre di Nina”

Nelle scorse ore Garibo ha postato storie Instagram di fuoco contro Clizia, dicendo che la situazione per nulla rosea tra la stessa Incorvaia e Sarcina si ripercuote anche sugli altri figli del cantante. Ai microfoni di Fanpage.it, la modella ha addirittura detto che è stata contattata da due maestre della scuola frequentata da Nina:

“È una violenza verso tutti. Tobia, il figlio grande che oggi ha 19 anni, vede suo padre soffrire da quando era ragazzino. Fu lui stesso a scrivere a Clizia, chiedendole di vedere la sorella Nina, visto che lei non la portava mai. Dopo il mio post, mi hanno persino scritto due maestre della scuola della bambina e mi hanno detto che ho ragione, che questa situazione è una pena. Immagino si rendano conto di quello che accade perché vedono la bambina, che a volte è costretta a telefonare al padre di nascosto”.

Sarcina pronto a denunciare Clizia Incorvaia per diffamazione

Sulla vicenda della 60 paia di scarpe che Sarcina avrebbe bruciato a Clizia dopo un’accesa discussione, Nayra ha così commentato: “Io non so niente di questa faccenda e quindi non voglio dire sciocchezze. Quello che so, perché me lo ha detto Francesco, è che quando scoprì il tradimento di lei con Scamarcio, lui prese i vestiti di Clizia, li mise in alcuni sacchi neri della spazzatura e li lasciò fuori di casa. Era distrutto dal dolore, ma non le ha mai messo le mani addosso. Mai”.

La messicana ha poi dichiarato che Sarcina in questo momento è tranquillo in quanto sarebbe in possesso di prove di ogni singola cosa che lei ha reso noto pubblicamente. Inoltre ha fatto sapere di aver già portato i documenti in tribunale. “Posso confermarti che la denuncerà per diffamazione: non si può andare in televisione a inventare violenze o fatti gravissimi solo per visibilità”, ha aggiunto la donna. “Se avesse subito davvero ciò che dice, sarebbe andata in questura, non in un salotto TV. Ora basta, la verità deve venire fuori per proteggere i figli e la nostra dignità”, ha concluso.