Moglie di Sarcina esplode contro Clizia Incorvaia e cita Eleonora Giorgi: “Vergognati, sei fake”

Nayra Garibo è esplosa contro Clizia Incorvaia dopo l’intervista rilasciata nelle scorse ore a Verissimo da quest’ultima. L’attuale moglie di Francesco Sarcina ha pubblicato 4 stories Instagram di fuoco, sostenendo che la versione fornita da Clizia in tv sia ben differente da quella reale. La modella messicana ha fatto volare parole grosse, descrivendo Incorvaia come una persona “disposta a tutto per visibilità”, “vittimista” e “bugiarda”. Ha inoltre spiegato che per il suo sfogo litigherà probabilmente con Sarcina, il quale preferirebbe non esporsi pubblicamente sulle sue questioni private.

La moglie di Francesco Sarcina fuori di sé, accuse gravi a Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia è stata ospite a Verissimo domenica 19 gennaio. Ha detto che durante il matrimonio con Sarcina troppe volte le è stato mancato di rispetto. Quando le è stato chiesto se abbia subito violenze fisiche, ha così risposto: “Meglio omettere certe cose per tutelare mia figlia Nina (la bimba che oggi ha 10 anni avuta con l’ex marito, ndr)”. Una replica che pare volere sottendere che durante le nozze con l’artista ci sarebbero stati episodi gravi.

Garibo ha guardato la puntata del rotocalco condotto da Silvia Toffanin e su Instagram è andata su tutte le furie. “Ma non ti vergogni?”, ha esordito riferendosi a Clizia. Quindi ha aggiunto: “Tu che per denaro pubblichi senza ritegno i tuoi figli dandoli in pasto al web che è un mondo pericoloso pieno di fake come te”.

La messicana ha quindi accusato l’influencer siciliana di dire una “marea di falsità” e di mancare di rispetto alle persone che “hanno subito veramente la violenza”. E ancora: “Non ti vergogni perché sei disposta a tutto pur di andare in tv, ma non hai argomenti, non hai né arte né parte”. Parole infuocate che si sono fatte ancor più roventi nelle storie successive.

In particolare, Garibo ha commentato le dichiarazioni in cui Incorvaia ha sostenuto che Sarcina non è del tutto presente con la figlia Nina: “Quando mai l’hai portata tu, vostra figlia? Ah sì, quando dovevi venire a sistemarti i capelli o quando dovevi fare il tuo addio al nubilato. O quando vai in tv a diffamarlo”. Secondo la versione di Nayra, Sarcina faticherebbe addirittura a sentire Nina al telefono. “E quando la sente – ha continuato la messicana – sei sempre in mezzo a interrompere le loro chiacchierate”.

Nayra Garibo cita anche Eleonora Giorgi

Spazio poi all’accusa di vittimismo, con menzione anche ad Eleonora Giorgi, icona del cinema italiano ed ex suocera di Clizia, deceduta quasi un anno fa. “Fai solo falso vittimismo. Parli di mio marito e della madre del tuo attuale marito”, ha tuonato Garibo, sostenendo che l’immagine pubblica di Incorvaia sia molto diversa da quella privata.

“Sei un insulto all’onestà”, ha aggiunto, sempre con toni irosi, l’attuale moglie di Sarcina che ha inoltre fatto sapere che probabilmente discuterà con il marito per la sua presa di posizione, in quanto il cantante non vuole che le sue vicende diventino argomento di discussione sui social e per i giornali di cronaca rosa. “Ma dopo 7 anni di continuo tormento e falsità che dichiari, penso sia giunto il momento di espormi”, ha concluso la donna.