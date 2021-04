Sarah Nile mamma, è nato il figlio: problemi durante il parto

By

Fiocco azzurro per la modella, web influencer ed ex concorrente del Grande Fratello

Sarah Nile è diventata mamma. Venerdì 9 aprile 2021 è nato il primo figlio della soubrette e del marito, l’imprenditore Pierluigi Montuoro sposato nel 2017. Al neonato è stato dato il nome di Noah. Un nome di origine ebraica che vuol dire “quiete che ristora o allevia o consola, riposo”. È l’equivalente dell’italiano Noè. L’onomastico si festeggia il 18 novembre.

Sarah Nile ha dato l’annuncio su Instagram, postando un tenero scatto del figlio appena nato. A corredo della foto una lunga didascalia nella quale l’ex protagonista di Uomini e Donne nonché ex concorrente del Grande Fratello ha ringraziato tutte le persone che l’hanno supportata in questo percorso.

Avere un figlio non è stato facile per Sarah e anche durante il parto ha avuto qualche complicazione che è stata fortunatamente risolta:

“Nulla è andato come immaginavo e speravo, dal concepimento al parto di stamattina, ma non importa minimamente perché l’essenziale adesso c’è l’ho tra le mie braccia. Ho perso tante battaglie ma ho vinto la mia guerra!!! Donne, mogli, mariti, fidanzati, non smettete mai di lottare e di crederci!”

Per tanti anni Sarah e il marito, l’imprenditore Pierluigi Montuoro, hanno provato ad avere un erede ma invano. Un calvario intenso di cui la Nile ha parlato durante gli ultimi mesi della gravidanza. La modella ha confidato che i momenti di sconforto sono stanti tanti ma sia lei sia il marito hanno fatto di tutto per non abbattersi.

La gravidanza non è stata delle migliori: la neo mamma ha ammesso di aver avuto più di qualche problema durante la dolce attesa. Sarah Nile ha perso parecchi chili nei primi cinque mesi, con nausea continua mentre il primo trimestre l’ha trascorso interamente a letto.

Per il futuro Sarah non ha escluso la possibilità di avere altri figli: “Se avrò la possibilità fisica, mentale e anche economica, sì, conto di averne altri”.

Cosa fa oggi Sarah Nile

Prima di restare incinta Sarah Nile lavorava nello studio di un chirurgo plastico. L’ex gieffina ha deciso da tempo di abbandonare il mondo del piccolo schermo. Il marito Pierluigi Montuoro è invece un imprenditore attivo nel mondo della ristorazione. Possiede alcuni locali tra la Campania e la Grecia e in questo periodo è impegnato con l’apertura di nuovi ristoranti.

Quella tra Pierluigi e Sarah è una storia d’amore tormentata e assai romantica. I due sono stati insieme per tre anni, dal 2007 al 2010. Dopo sette anni di lontananza Sarah e Pierluigi si sono rivisti e hanno capito di amarsi ancora. Nel 2017 il matrimonio celebrato a Napoli, città natale di entrambi.

Prima di sposarsi Sarah Nile è stata legata a diversi personaggi famosi: Matteo Guerra, Fabrizio Corona, Mirko Scarcella. Senza dimenticare il rapporto speciale con Veronica Ciardi, conosciuta al Grande Fratello.