Sarah Nile è incinta: primo figlio per l’ex Grande Fratello e Uomini e Donne

Cicogna in volo per Sarah Nile. L’ex concorrente del Grande Fratello nonché ex corteggiatrice di Uomini e Donne è incinta del suo primo figlio. A dare l’annuncio la diretta interessata su Instagram, dove ha condiviso lo scatto di un’ecografia. Sarah ha scoperto di essere in dolce attesa lo scorso luglio ma solo ora, in occasione del suo compleanno, ha deciso di condividere questa grande emozione. Il piccolo dovrebbe quindi nascerà nella primavera del 2021. Una grande gioia per la Nile che è sparita da qualche anno dal mondo del piccolo schermo. La napoletana si è dedicata all’attività di web influencer e alla ristorazione. Inoltre è convolata a nozze: nel 2017 ha sposato l’imprenditore Pierluigi Montuoro. Un amore importante arrivato dopo le relazioni fallimentari con Matteo Guerra, Fabrizio Corona, Mirko Scarcella.

Sarah Nile oggi è incinta e felice: è sposata con l’imprenditore Pierluigi

Nel giorno del suo 35esimo compleanno Sarah Nile ha annunciato con un post Instagram di aspettare un bambino. La modella non ha svelato se sarà un maschietto o una femminuccia ma ha ammesso che è molto felice. Anche se trascorrerà questo compleanno da sola: il marito Pierluigi Montuoro è impegnato in un viaggio di lavoro. Tanti i commenti di auguri per la Nile: tra questi pure quello dell’ex fiamma Matteo Guerra. I due hanno mantenuto un buon rapporto nonostante la separazione di qualche anno fa. Oggi Sarah ha voltato pagina e con il marito Pierluigi è pronta a mettere su famiglia. Un sogno covato a lungo e finalmente diventato realtà.

Pierluigi Montuoro: chi è il marito della modella Sarah Nile

Pierluigi Montuoro è un organizzatore di eventi e ristoratore. Possiede alcuni locali tra la Campania e la Grecia e in questo periodo è impegnato con l’apertura di nuovi ristoranti. Quella tra Pierluigi e Sarah è una storia d’amore tormentata e assai romantica. I due sono stati insieme per tre anni, dal 2007 al 2010. Dopo sette anni di lontananza Sarah e Pierluigi si sono rivisti e hanno capito di amarsi ancora. Nel 2017 il matrimonio celebrato a Napoli, città natale di entrambi.