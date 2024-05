Sarah, chi le piaceva nella scuola di Amici: la risposta spiazza i fan!

E’ ormai già da qualche settimana che si vocifera un possibile flirt tra la vincitrice di quest’edizione di Amici di Maria De Filippi Sarah Toscano ed il collega Holden Carta. I due, tuttavia, hanno più volte smentito ogni voce, definendosi solo come ottimi amici. Ieri Sarah ha voluto fare chiarezza una volta per tutte sulla questione, rispondendo ad una domanda da parte di una fan e rivelando chi le piaceva davvero all’interno della scuola di Amici. La risposta non è stata quella che ci si aspettava!

Ieri Sarah Toscano, vincitrice di quest’edizione del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi, ha incontrato alcuni fan in un centro commerciale a Bologna. La cantante si è concessa al pubblico, firmando centinaia di autografi e rispondendo alle domande che le venivano poste. Tra queste non sono mancate quelle relative al suo rapporto con Holden. Ancora una volta la ragazza ha ribadito che tra loro non c’è nulla di più di una forte amicizia, una risposta molto simile a quella che sia lei che il collega avevano già dato durante le loro interviste a Verissimo con Silvia Toffanin.

Come riportato da Biccy, qualcun altro le ha poi chiesto se le sia mai piaciuto qualcuno dei suoi compagni nella scuola di Amici. Probabilmente, ancora una volta, la fan sperava di sapere qualcosa in più sul legame con Holden. Senza pensarci troppo la vincitrice del talent ha risposto che l’unico che le piaceva tra i ragazzi era Holy Francisco, con cui ha avuto anche una storia sfumata quasi subito.

Di seguito le sue parole in merito, che smentiscono anche la frequentazione con Holden:

Se mi è mai piaciuto qualcuno nella casetta di Amici? Sì, nel senso che io all’inizio sono stata un po’ di tempo con Holy Francisco. Poi però abbiamo visto che non andava, c’abbiamo provato, ma non è durata tantissimo. Però c’abbiamo provato, poi per il resto no, sono da sola adesso. Se mi sono fidanzata in segreto con Holden? Siamo solo amici, tanto amici, ma nulla di più, lo dico davvero.

Insomma, ancora una volta, Sarah ha ribadito che con Holden non c’è assolutamente nessuna storia segreta.

Holy Francisco commenta la vittoria di Sarah

Il giorno della finale di Amici di Maria De Filippi, un commento di Holy Francisco scatenò numerose polemiche sul web da parte dei fan di Sarah. L’ex concorrente del talent scrisse difatti su X (ex Twitter): “Godo, le due ex minorenni. Vi voglio bene!”, riferendosi al fatto che nella finalissima si stessero scontrando Sarah e Marisol. Le parole di Holy Francisco non sono andate giù ai fan della cantante, che l’hanno sommerso di critiche nonostante non avesse scritto nulla di negativo nei confronti della ragazza.