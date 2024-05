Amici, ex allievo commenta la vittoria di Sarah: sul web è bufera

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la finale del talent show Amici di Maria De Filippi. La sfida finale è stata tutta al femminile e ha visto affrontarsi la cantante Sarah Toscano della coach Lorella Cuccarini e la ballerina Marisol Castellanos della squadra di Alessandra Celentano. Ad alzare la coppa alla fine è stata la prima. Dopo la puntata un ex allievo della scuola di Amici molto vicino alla ragazza ha commentato la sua vittoria sui social, scatenando una vera e propria bufera sul web da parte dei fan della cantante. Scopriamo nello specifico che cosa ha detto per farli infuriare così tanto!

La finale di Amici di Maria De Filippi andata in onda ieri sera ha fatto parecchio discutere. La vittoria di Sarah ha difatti diviso il web, tra chi tifava per lei e chi voleva invece vincesse qualcun altro. La vera bufera sui social, tuttavia, l’ha scatenata qualcos’altro, ovvero il commento di un concorrente al trionfo della giovane cantante. Stiamo parlando nello specifico di Holy Francisco. Quest’ultimo è rimasto nella scuola di Amici per poco tempo e lì ha avuto un breve flirt proprio con Sarah, nonostante fosse già fidanzato. La collega immediatamente mise le cose in chiaro specificando che non stavano insieme. Ieri, durante la finale, Holy Francisco ha commentato il primo posto di Sarah ed il secondo di Marisol in maniera abbastanza particolare, facendo infuriare i fan.

In particolare il ragazzo ha scritto sui social: “Godo, le due ex minorenni. Vi voglio bene”. Insomma non ha detto nulla di negativo nei confronti di nessuna delle due concorrenti. Nonostante questo qualcosa non è piaciuto ai fan della vincitrice, i quali hanno immediatamente commentato in maniera negativa l’intervento dell’ex allievo di Amici. In moltissimi l’hanno attaccato, leggendoci probabilmente una frecciatina nei confronti di Sarah e non un complimento come in realtà voleva essere.

Qualcuno ha sottolineato come la ragazza adesso sarà su tutti i palchi più importanti d’Italia e lui dovrà pagare il biglietto come tutti gli altri per ascoltarla. Inoltre gli hanno fatto notare come poteva mostrare il suo entusiasmo per la vittoria della cantante in modo totalmente diverso. Qualcun altro ancora c’è andato giù in maniera decisamente più pesante, invitandolo addirittura a ritirarsi.

Qui di seguito riportiamo solo alcuni dei tanti commenti apparsi su X (ex Twitter) sotto il post di Holy Francisco: