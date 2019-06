Sarah Altobello e Tony Toscano: “Sei ancora innamorata, basta giocare”

La storia di Tony Toscano e Sarah Altobello c’è stata davvero?

Sarah Altobello e Tony Toscano sono stati davvero insieme? Se, da una parte, la showgirl precisa continuamente che non c’è stato alcun trascorso amoroso, il manager invece afferma che ha avuto una bella storia con lei e non riesce proprio a capacitarsi per quello che sta succedendo. Sarah negherebbe quel sentimento che li ha uniti per diversi mesi. Adesso il manager Toscano ha deciso di pubblicare una lunga lettera sul settimanale Dipiù con cui chiede spiegazioni all’ex naufraga e parla, in maniera molto dettagliata, di quello che ci sarebbe stato fra loro. Sarah sicuramente leggerà e non resterà in silenzio.

La lettera di Tony Toscano a Sarah Altobello

Si è parlato a lungo del presunto fidanzamento di Sarah e Tony, ma finora non abbiamo avuto la conferma che i due siano stati davvero insieme, visto che danno versioni dei fatti differenti. Toscano le ha voluto scrivere una lunga lettera: “Cara Sarah, chi ti scrive è un uomo che ti portava nel cuore. Chi ti scrive è un uomo che in questi anni ha fatto tutto per te. Chi ti scrive è un uomo che ti amava più della sua stessa vita. Sono Tony Toscano, quello che una volta chiamavi soltanto ‘il mio manager’, ma che con il tempo hai imparato a chiamare ‘amore'”.

Sarah innamorata id Tony ma non lo vuole ammettere?

Tony Toscano è convinto che Sarah Altobello provi ancora qualcosa nei suoi confronti: “Credo ancora che ti sia innamorata di me. […] Basta giocare. Devi finirla di prendere a calci e pugni i miei sentimenti e pure i tuoi. Perché non è possibile andare avanti così”. Da questa lettera è emerso, oltre a questa storia con un grande punto di domanda, anche che l’agente ha reso possibile l’accesso di Sarah nel mondo della Tv (potremmo vederla anche nella prossima edizione del Grande Fratello).

Il passato di Sarah Altobello e Tony Toscano

Infine il manager Toscano ha raccontato alcuni momenti vissuti insieme a Sarah: “Averti in casa mi diede l’idea di avere una nuova famiglia. Parlavamo, scherzavamo e tu ti davi da fare anche a cucinare e a fare la spesa. Ti sentivo vicino, percepivo di non esserti indifferente. […] Ci siamo baciati e amati. […] Soltanto ora trovo la forza per chiederti: eri innamorata oppure mi stavi prendendo in giro? E poi: oggi mi ami ancora o non sono più niente per te? Perché ancora io non l’ho capito: stavi con me solo perché ti facevo lavorare o mi amavi?”.