Sarah Altobello fidanzata con il suo manager? Scoppia il caos a Mattino 5

Sarah Altobello e la sua situazione sentimentale: la presunta relazione con il manager è falsa, lui le chiede scusa a Mattino 5

Sarah Altobello è fidanzata con il suo manager Tony? Dopo l’Isola dei Famosi, ospite a Mattino 5, l’ormai ex naufraga vuole assolutamente chiarire questo particolare così importante per lei. Infatti, la sosia di Melania Trump ci tiene a precisare di essere single. Non solo, continua anche a farsi avanti con Paolo Brosio, il quale non nega di volerle bene. Ma, nel frattempo, l’ex naufraga si ritrova a dover dare delle spiegazioni sulla sua vita sentimentale a Federica Panicucci. Sarah afferma di aver visto, non appena tornata in Italia, quanto fatto dal suo manager. Quest’ultimo avrebbe dichiarato sui social, mentre la giovane si trovava in Honduras, di essere il suo fidanzato. Questa dichiarazione, secondo quanto rivela la Altobello, è falsa. Ricordiamo, però, che ieri a Domenica Live lo stesso Tony dichiarava di non aver mai condiviso la notizia su una loro presunta relazione sui social. Sarah si mostra particolarmente infastidita da questa situazione e spiega: “Non è mai stato ricambiato da me, è il mio manager, se ne farà una ragione. Si è infatuato di me, io sono single”. Ed ecco che, a questo punto, scoppia un vero e proprio caos all’interno dello studio di Canale 5.

Sarah Altobello: le scuse del manager a Mattino 5

Marco Balestri decide di chiarire definitivamente la questione e cerca di convincere il manager di Sarah, dietro le quinte, a entrare in studio. L’agente si oppone, ma viene infine convinto dalla stessa Panicucci che lo invita a rivelare la verità. “Sono oltre 3 anni che conosco Sarah, sono l’unica persona che ho creduto in lei. Non sono il tuo fidanzato, ti chiedo scusa per quello che è successo, può esserci un’attrazione artistica” dichiara Tony a Mattino 5. Il manager chiede così scusa a Sarah, la quale continua a mostrarsi infastidita. La Altobello ribadisce nuovamente che da parte del suo agente ci sia un certo interesse, ma conferma che non è assolutamente ricambiato. L’ex naufraga ci tiene a precisare di essere una donna single. Un vero e proprio caos all’interno dello studio, visto che Tony non voleva assolutamente farsi riprendere dalle telecamere.

Sarah Altobello, caos a Mattino 5: l’ex naufraga vuole chiarire ufficialmente la sua situazione sentimentale

Già a Domenica Live, Sarah aveva chiarito questo particolare. Ma ancora c’era qualche dubbio sulla situazione sentimentale della Altobello. Ed ecco che con le scuse ufficiali del manager, la sosia di Melania Trump ha potuto far valere la sua verità. Un vero e proprio caos nello studio di Mattino 5, dove l’ex naufraga riesce finalmente a chiarire la notizia sulla sua presunta relazione con Tony.