Sara Tommasi, Argentero, Miriam Leone… Matrimoni e retroscena del 2021

Nonostante le restrizioni dovute alla situazione pandemica, sono molti i vip che hanno deciso di convolare a nozze nel 2021. Probabilmente molti matrimoni celebrati quest’anno erano previsti per il 2020, poi posticipati. Ecco una carrellata di coppie che si sono dette sì nel 2021 e come hanno vissuto il loro giorno più bello.

Uno dei primi matrimoni vip dell’anno è stato quello di Sara Tommasi. L’ex Isolana, quarant’enne, si è messa alle spalle il suo difficile passato sposando il compagno, il manager Antonio Orso. La cerimonia è stata celebrata il 21 marzo in comune a Massa Martana, in Umbria, regione natale della sposa. I festeggiamenti, ristretti a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, si sono chiusi nella serata al Resort Vallantica di Terni.

Luca Argentero, attore protagonista di Doc- Nelle tue mani, ha sposato quest’anno la modella Cristina Marino. I due, genitori della piccola Nina Speranza, si sono giurati amore eterno lo scorso 5 giugno a Città della Pieve, in Umbria. Si tratta della cittadina dove vive la coppia, in un’abitazione immersa nel verde. La cerimonia è stata strettamente privata.

A maggio è stata finalmente celebrata, in gran segreto, l’unione tanto rimandata tra l’ex Velina Giorgia Palmas e l’ex nuotatore Filippo Magnini. I due si sarebbero dovuti sposare nel 2020, ma non è stato possibile a causa della pandemia. I genitori della piccola Mia hanno così deciso di giurarsi amore eterno con pochi intimi in comune a Milano lo scorso 12 maggio, in attesa di poter organizzare una classica cerimonia in Chiesa.

A luglio c’è stato un doppio matrimonio: a pochi giorni dalla vittoria agli Europei di Calcio, due calciatori Azzurri hanno detto sì. Si tratta di Federico Bernardeschi e Marco Verratti. Il primo ha sposato Veronica Ciardi, ex gieffina. Il secondo è convolato a nozze con la modella ex cameriera Jessica Aidi. Si è trattato di due eventi molto diversi. Mentre Bernardeschi, che è arrivato in ritardo alla cerimonia sorprendendo tutti con un completo grigio e bianco e delle sneakers, Verratti, sposo a Parigi, ha preferito invece indossare un classico smoking.

A inizio settembre 2021 è stata la volta di Lily Collins, l’attrice che interpreta Emily Cooper nella fortunata serie Netflix Emily in Paris. La 32enne figlia di Phil Collins ha sposato il suo Charlie McDowell, regista e sceneggiatore, in Colorado, negli USA. I due si frequentano da inizio 2019 e si sono fidanzati ufficialmente nel 2020.

Lo stesso mese, precisamente il 18 settembre 2021, è convolata a nozze anche l’attrice siciliana Miriam Leone. La 36enne ha sposato in chiesa lo storico compagno Paolo Carullo nella suggestiva cittadina di Scicli, in provincia di Ragusa, documentando l’evento, nascosto fino a pochi giorni prima, sul suo profilo Instagram. L’ex Miss Italia, per l’occasione, ha indossato dei meravigliosi abiti firmati Christian Dior.

Il 7 ottobre, nel giorno del suo 44esimo compleanno, Lapo Elkann ha detto sì alla portoghese Joana Lemos, ex campionessa di rally. La cerimonia si è svolta nella proprietà degli sposi a Tavira, in Portogallo. Il rampollo della famiglia Agnelli è giunto alla cerimonia a bordo di una Fiat 500 Old School, rendendo così omaggio al nonno Gianni.

Ottobre ha visto anche il matrimonio di Afef Jnifen. La conduttrice e modella oggi 58enne ha sposato Alessandro del Bono, imprenditore milanese. La cerimonia si è svolta in segreto a Saint-Tropez, in Francia. Si tratta del quarto marito della tunisina naturalizzata italiana. Afef, sposa giovanissima con un vicino di casa, è convolata poi a nozze con l’avvocato Marco Squattriti e nel 2001 con Mario Tronchetti Provera, che ha lasciato nel 2018.

Lo stesso mese è toccato anche a Jesse McCartney, idolo delle ragazzine dei primi anni Duemila. Il cantante statunitense, oggi 34enne, ha detto sì all’attrice sua coetanea Katie Peterson, a cui è legato da nove anni. I due sono fidanzati ufficialmente dal 2019. Le nozze, intime e romantiche, hanno avuto luogo in California, presso la Santa Lucia Reserve a Carmel.

Uno dei matrimoni-evento dell’anno è stato sicuramente quello dell’ereditiera Paris Hilton. La 40enne ha sposato l’imprenditore Carter Reum lo scorso 11 novembre 2021. Le nozze hanno avuto luogo nella sfarzosa casa di Bel-Air del nonno della Hilton, Barron. I festeggiamenti per lo sposalizio si sono prolungati per giorni, durante i quali l’influencer ha sfoggiato numerosi abiti da sogno. L’evento è stato ripreso dalle telecamere della docu-serie Paris In Love.

Lo stesso mese ha visto il matrimonio tra Nicolò Zenga, figlio del noto calciatore Walter, e l’attrice Marina Crialesi, da lui conosciuta da solo un anno. L’unione è stata celebrata a Roma, presso la Chiesa di Santa Maria in Tempulo, edificio sconsacrato. Le prime immagini nelle nozze hanno provocato una bufera mediatica in quanto alla cerimonia non era presente nessun componente della famiglia Zenga. Il 32enne neo sposo ha giustificato tutto ciò spiegando di aver preferito un evento intimo.

Infine, il 18 dicembre 2021, è toccato a Mattia Briga e Arianna Montefiori. Il cantante 32enne e l’attrice 27enne, entrambi romani, si sono sposati in una suggestiva location: il Vaticano. I due hanno mostrato i momenti salienti dell’evento sui rispettivi profili Instagram, dove hanno condiviso foto e video che li vedono emozionatissimi. Mattia e Arianna avevano svelato con molto anticipo la data del matrimonio in occasione della loro apparizione al red carpet del Festival del Cinema di Venezia 2021.