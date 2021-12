Briga e Arianna Montefiori si sono sposati, cerimonia in Vaticano: le foto

Il grande giorno è arrivato: oggi, 18 dicembre 2021, Mattia Bellegrandi, in arte Briga, ha sposato l’attrice romana Arianna Montefiori. Ecco tutto ciò che si sa al momento sulla cerimonia che ha unito il 32enne alla 27enne celebrata in grande stile al Vaticano e le prime emozionanti foto che sono trapelate.

Briga e Arianna Montefiori hanno detto sì oggi, 18 dicembre 2021. La fatidica data era stata annunciata dai diretti interessati lo scorso settembre. Le nozze sono state celebrate alle ore 11:00, come svelato ieri da un emozionato Mattia. Quest’ultimo ha condiviso sui social con l’ironia che lo contraddistingue i momenti di preparazione al matrimonio. Ha mostrato di essersi sottoposto ad un peeling medico al viso e di aver “costretto” il padre a fare una manicure.

Mattia, poche ore prima dell’evento, ha condiviso con i suoi fan la gioia per avere la famiglia accanto in questo momento così importante e ha mostrato il suo abito da sposo. Poi ha pubblicato un divertente video in cui appare davanti la chiesa mentre guarda l’orologio, facendo capire di star attendendo la sposa. Nella tarda mattinata nelle storie Instagram del cantante ha fatto capolino, finalmente, la sorridente coppia in chiesa, appena unita in matrimonio. Qui era presente anche l’attrice e conduttrice Diana Del Bufalo. Quest’ultima, una delle migliori amiche della Montefiori, ha fatto incontrare due anni fa i due durante una cena a casa dell’ex di “Amici”.

Anche la neo sposa nelle scorse ore ha mostrato sui social come si è preparata all’evento, tra trattamenti di bellezza e l’ansia che non le ha fatto prendere sonno. Poi anche lei ha mostrato degli scatti e dei video della cerimonia, scrivendo con commozione che il momento in cui suo padre l’ha accompagnata all’altare è stato il più bello della sua vita e mostrando il suo bellissimo abito bianco.

Briga e Arianna Montefiori, la love story

Mattia e Arianna, che hanno sfilato sul red carpet dello scorso Festival del Cinema di Venezia, si sono fidanzati ufficialmente a fine ottobre 2020. Il cantante ha chiesto la mano all’attrice in un posto molto romantico: i Giardini Vaticani, con il Cupolone sullo sfondo. Briga è diventato famoso in seguito alla sua partecipazione alla quattordicesima edizione di “Amici” nel 2015 e ha preso parte a Sanremo 2019 in coppia con Patty Pravo. Arianna, invece, è un attrice che è divenuta celebre nel 2017 per essere tra le protagoniste di “Che Dio ci aiuti”. Successivamente è apparsa in “L’Isola di Pietro” al fianco di Gianni Morandi e a “Il Paradiso delle Signore”. Auguri!