Briga e Arianna Montefiori svelano la data del matrimonio (è vicinissima!)

Quando si sposano Briga e Arianna Montefiori? Finalmente c’è la data del matrimonio: la coppia l’ha svelata proprio stamattina! I due si stanno godendo dei giorni romantici e magici a Venezia, dove si sono recati in occasione del Festival di Venezia. Anche loro hanno sfilato sul red carpet, mano nella mano, eleganti e splendenti. Non solo per merito degli abiti che indossavano, ma anche per la luce che emanavano i loro occhi. Quella luce che solo un cuore innamorato riesce a far uscire dallo sguardo. Sono felicissimi e finalmente potranno coronare il loro sogno d’amore.

Qualcuno avrà la sensazione che sia passata un’eternità dalla proposta di matrimonio, per altri invece potrebbe sembrare molto più vicina a oggi. La verità è che Briga ha chiesto ad Arianna Montefiori di diventare sua moglie a fine ottobre del 2020, né tanto tempo fa ma neanche poco. Un anno, alla fine, è il tempo giusto per organizzare un matrimonio. Un anno e qualche mese per la precisione, perché Briga e Arianna si sposano il 18 dicembre 2021.

Lo hanno annunciato loro su Instagram. Ieri sera Briga tra le sue storie ha scritto che oggi avrebbero svelato una data importante, tenendo sulle spine tutti i fan. E alla fine il post con il fatidico giorno è arrivato: il matrimonio di Briga e Arianna Montefiori sarà il 18 dicembre prossimo. Entrambi hanno scelto delle foto sul red carpet di Venezia per annunciare la data. Lui è stato di poche parole nella didascalia, scrivendo semplicemente che si sposeranno il 18 dicembre. La futura sposa invece è stata più romantica: “Il 18 dicembre non vedo l’ora di sposarti! Guai a te se scappi!”. Immediata la risposta di Briga, che ha commentato con un “ma ndo vado amore”.

A rovinare l’atmosfera romantica è stato Andrea Dianetti, che con la sua solita ironia ha risposto così ad Arianna sulla possibilità che Briga scappi: “Dipende… hai per caso gratta e vinci vincente?”. Il riferimento è ovviamente a uno dei fatti di cronaca più commentati sui social degli ultimi giorni, quello del tabaccaio fuggito con un biglietto vincente di una signora. Ha di sicuro strappato una risata a chi si è imbattuto nel commento, ma non è riuscito a frenare il romanticismo dei fan: in tanti si sono complimentati e hanno gioito per la data di matrimonio di Briga e Arianna Montefiori!