Fiori d’arancio per Mattia Briga e Arianna Montefiori. Il cantante ha fatto la proposta di matrimonio alla sua dolce metà. Una proposta romantica ed emozionante, prontamente condivisa sui social network.

Per chiedere la mano dell’attrice Briga ha scelto i Giardini Vaticani con il Cupolone in bella vista: un luogo unico e magico, come potete vedere nel video più in basso. Come da tradizione, Mattia ha tirato fuori l’anello di fidanzamento e si è inginocchiato davanti alla sua Arianna.

La Montefiori è rimasta inizialmente stupita dal gesto del rapper ma ha poi prontamente detto “sì”. Nonostante sia passato solo un anno dal primo incontro Arianna e Mattia sono innamoratissimi e progettano un futuro insieme.

Visualizza questo post su Instagram Ha detto sì ???? @arimontefiori ???? Un post condiviso da BRIGA (@brigaofficial) in data: 25 Ott 2020 alle ore 5:58 PDT

Al momento la data delle nozze non è stata ancora svelata ma, con tutta probabilità, sarà entro la fine del 2021, Coronavirus permettendo. Briga e Arianna Montefiori convivono già a Roma.

Mattia ha subito fatto sul serio con la sua futura sposa tanto che già lo scorso luglio, in occasione del compleanno dell’attrice, aveva regalato alla ragazza un prezioso anello. A pochi mesi di distanza la proposta di matrimonio ufficiale.

Il video condiviso su Instagram da Mattia Briga ha fatto il pieno di like e commenti. Tanti quelli da parte di personaggi famosi come: Alberto Matano, Anna Tatangelo, Alessandra Amoroso, Andrea Dianetti.

La storia d’amore tra Mattia Briga e Arianna Montefiori

Mattia Briga e Arianna Montefiori si sono conosciuti grazie all’attrice e cantante Diana Del Bufalo. Proprio durante una cena a casa dell’ex di Amici è avvenuto il primo incontro. Diana è una delle migliori amiche di Arianna.

Per Briga si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine, come raccontato a Vieni da me di Caterina Balivo. Per tutta la serata l’artista non è riuscito a smettere di guardare la Montefiori.

Dopo quella cena c’è stato un altro appuntamento tra i due e la relazione è diventata più che mai seria. Con Arianna Montefiori, Mattia Briga ha definitivamente archiviato la tormentata liaison con l’ex tronista di Uomini e Donne Ludovica Valli.

Arianna Montefiori, 26 anni, è un’attrice televisiva. Ha recitato in Che Dio ci aiuti e L’isola di Pietro. Attualmente indossa i panni di Laura nella soap opera di Rai Uno Il Paradiso delle Signore.