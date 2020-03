Sara Soldati, lacrime al GF Vip: nonna ha un tumore. Paolo Ciavarro vicino

Sara Soldati in lacrime al GF Vip, nonna ha un tumore. Sostegno di Paolo Ciavarro: “No news, good news”

La bella e giovane Sara Soldati ha avuto un crollo nel giardino della Casa più spiata d’Italia. Chiacchierando con Patrick Ray Pugliese e Paolo Ciavarro, ha confidato di essere molto preoccupata per la nonna che ha un tumore. La modella si è lasciata andare al pianto, spiegando che l’anziana 86enne aveva sconfitto un cancro prima che lei entrasse nel reality ma poi ha dovuto fare i conti con una seconda malattia tumorale. Lo sconforto di Sara si è acuito con le notizie relative al coronavirus arrivate all’interno delle mura di Cinecittà. A dare manforte alla Soldati ci hanno pensato Patrick e il figlio di Eleonora Giorgi.

Grande Fratello Vip 4: la confessione di Sara

“Stava facendo la chemioterapia in ospedale, ora la sta facendo da casa”, ha spiegato Sara, a proposito della delicata situazione della nonna. “Prima che entrassi qui aveva sconfitto un tumore, poi gliene è venuto un altro e non so come sta andando”, ha aggiunto, con il viso solcato dalle lacrime. Paolo Ciavarro ha cercato di calmarla. “No news, good news. Nel senso che se non ti dicono niente vuol dire che va bene”, le ha detto il figlio di Eleonora Giorgi, ragionando sul fatto che finché il GF Vip non comunica situazioni di particolare gravità agli inquilini, le vicende familiari fuori dalla Casa sono sotto controllo.

Patrick fa forza a Sara Soldati: “Sei matura”

Anche Patrick ha fatto forza alla giovane, dicendole di stare calma e facendo eco a Ciavarro. Pugliese ha inoltre fatto diverse esternazioni di stima nei confronti di Sara. “Sei molto matura e ti meriti una bella esperienza”, le sue parole. Chi invece ha ricevuto notizie allarmanti dalla redazione del GF Vip è stata Adriana Volpe, che nella giornata di ieri ha deciso di abbandonare la Casa più spiata d’Italia.