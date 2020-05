Sara Soldati fa retromarcia su Denver: “Mai coinvolta”, ma al Gf Vip diceva altro

Grande Fratello Vip, Sara Soldati fa un passo indietro: Denver non le è mai piaciuto davvero?

A distanza di settimane dalla fine del Gf Vip, Sara Soldati ha fatto retromarcia su Andrea Denver e ha ritenuto opportuno chiarire alcune cose. Oggi ha smentito e ha negato di aver detto che le piacesse, ma in una notte di confidenze nella Casa aveva confidato a Paola, Antonella e Asia che le piaceva. Si era anche parlato di farlo lasciare e di provarci ugualmente, anche se queste idee non erano arrivate da lei. E poi aveva spiegato cosa le piaceva di lui, erano delle vere e proprie confidenze tra amiche e lei aveva ammesso che le piaceva. Il video è disponibile ancora oggi sui siti Mediaset, ma in una intervista a Vero oggi Sara ha smentito di aver detto di essere coinvolta e ha anche puntato il dito contro i meccanismi televisivi.

Sara Soldati, il chiarimento su Andrea Denver: “Mai detto di essere coinvolta”

Queste le sue parole: “In televisione basta fare un apprezzamento che si trasforma in un amore platonico. Andrea è un bellissimo ragazzo, non l’ho mai nascosto, ma ciò che mi ha colpito di più è la sua sensibilità, la sua generosità e la sua educazione. Valori che al giorno d’oggi è difficile trovare in un ragazzo di 28 anni. Mi rivedo molto in lui, ma a parte questo non ho mai detto di essere coinvolta”. A proposito del fatto che Andrea sia felicemente fidanzato e innamorato, oggi Sara ha dichiarato: “Ho detto che potrebbe essere una persona interessante in altre circostanze. Rispetto tantissimo la sua relazione”. Non molto tempo fa però aveva dichiarato “tanto non potrà vederla”…

Denver e Sara Soldati, il rapporto oggi: “Amicizia senza malizie”

In ogni caso, tra Sara Soldati e Denver è rimasta una bella amicizia: “Ho sentito Andrea la mattina successiva alla puntata. Credo fortemente nell’amicizia tra uomo e una donna, senza malizie. Tant’è che la maggioranza delle mie amicizie sono maschili. Andrea è una persona che stimo e che considero un amico. Abbiamo anche scoperto di avere tanti amici in comune e di aver frequentato gli stessi posti negli stessi periodi”.