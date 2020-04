Sara Soldati del Grande Fratello: ultime dichiarazioni su Andrea Denver e Adriana Volpe

A poche ore dalla finale del Grande Fratello Vip Sara Soldati, una delle ultime concorrenti eliminate, ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti su Andrea Denver. Tra i due modelli era subito nata una sintonia speciale ma il ragazzo ha frenato la situazione perché legato da tempo a un’altra persona. Eppure, a detta della Soldati, questa amicizia così magica e unica continuerà fuori la Casa più spiata d’Italia. E chissà che non diventi, prima o poi, qualcosa di più importante…“Perché Andrea non è caduto tra le mie braccia? Perché è fidanzato e perché sentiva il peso delle telecamere”, ha spiegato la 21enne.

Sara Soldati pronta a rivedere Andrea Denver dopo il Grande Fratello Vip

“Più volte mi ha detto che, una volta usciti, avremo sicuramente modo di conoscerci meglio. Fidanzata? Tanto non potrà vederla. I voli, al momento, sono stati sospesi (ride, ndr). Battute a parte, non sarà la sua storia a interrompere la nostra amicizia speciale“, ha aggiunto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Secondo Sara, poi, Andrea Denver non avrebbe mai provato alcun reale interesse per Adriana Volpe, come invece sussurrato da alcuni.

Sara Soldati parla di Adriana Volpe e Andrea Denver

“Andrea ha una forte stima nei confronti di Adriana, ma nessuna attrazione. Del resto ha sempre detto che non è interessato alle donne più grandi e ad avviare una conoscenza in un contesto televisivo”, ha ribadito Sara Soldati.