Sara Miquel di Una Vita, foto su sedia a rotelle: retroscena sulla gravidanza

View this post on Instagram

“La realidad de mi embarazo.”Quería compartir mi experiencia porque muchas mujeres pasamos por embarazos complicados y creo que es importante reconocer que no todo es tan idilico. Cuando estás esperando un bebé todo son alegrias y miedos mezclados y cuando , por el motivo que sea, te cuelgan el cartel de “ embarazo de riesgo” el corazón se te encoge . A mi me tocó estar casi 5 meses en reposo casi absoluto , de la cama al sofá, hasta ducharme lo hacia sentada . Hay mujeres que no pueden ni levantarse de la cama , y no tienen la suerte de poder salir con silla de ruedas a la calle! Tube que quedarme enla ciudad donde me pasó a menos de 10 minutos de un hospital y lejos de mi pareja y padre del Álex. En fin, toda una experiencia que tenia ganas de compartir para dar mucho animo a todas aquellas que estéis pasando por un embarazo complicado. Os animo a ( cuando se pueda) salir a la calle en silla de ruedas aunque la gente os mire extrañada y os hartéis de dar explicaciones a gente que no las merece ( yo mo volveria a hacerlo jajaja) Pronto pasarán los meses y tendréis a vuestro hijo en los brazos ! Mucha Fuerza chicas! Todo mi apoyo! #pregnancy #embarazo #embarazoderiesgo