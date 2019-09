Una Vita, Cayetana tornerà? Le parole di Sara Miquel fanno sperare

Una Vita anticipazioni, Cayetana tornerà ad Acacias? Sara Miquel sente in parte la mancanza della Sotelo Ruz

Il personaggio di Cayetana in Una Vita è sempre stato detestato dai telespettatori, a causa dei suoi modi di fare e delle sue cattive azioni. Ma inutile dire che la presenza della Sotelo Ruz rendeva la soap opera ricca di colpi di scena. Infatti, la sua mancanza si sente parecchio ad Acacias e il pubblico spera in un suo ritorno. Nonostante sia un personaggio cattivo, i telespettatori lo reputano da sempre essenziale per la trama della soap. Eppure l’attrice Sara Miquel ha preferito prendere altre strade e lasciare così il suo impegno sul set di Acacias. Un duro colpo per il pubblico, che sin dall’inizio ha conosciuto questo particolare personaggio. Per il momento, la nostra Cayetana sicuramente non tornerà. Infatti, ricordiamo che la sua interprete è in dolce attesa, precisamente all’ottavo mese di gravidanza. Un anno fa sposava il suo Alvaro, musicista e macchinista cinematografico, con cui ora sta vivendo uno dei periodi più belli della sua vita.

Anticipazioni Una Vita: Sara Miquel sta vivendo con felicità la sua gravidanza

Sara Miquel, conosciuta appunto per aver interpretato Cayetana, sta vivendo un momento bellissimo della sua vita. Sta per realizzare il suo sogno più grande, ovvero quello di costruire una famiglia con il suo Alvaro. In una brevissima intervista su Nuovo Tv confessa di essere davvero felice. “Non vedo l’ora di conoscere il nostro Alex”, rivela l’attrice al settimanale. Ma tornerà mai a interpretare il ruolo di Cayetana? Le sue parole sembrano accendere delle piccolissime speranze. Viene chiesto, nel corso dell’intervista, se le manca la Sotelo Ruz e lei risponde così: “In parte sì. Per me è un piacere interpretare personaggi cattivi, perché sono più complicati e profondi”.

Una Vita anticipazioni: Cayetana tornerà mai a far parte della trama?

In parte Sara Miquel sente la mancanza della sua Cayetana. Questo potrebbe portarla a tornare protagonista della trama della soap. Infatti, ricordiamo che il suo corpo, dopo il tragico incendio, non è mai stato ritrovato! Pertanto, è sempre stata lasciata una porta aperta alla Sotelo Ruz. Sembra, però, che per il momento non rivedremo la dark lady tornare ad Acacias. L’attrice sta vivendo la sua gravidanza e tra un mese nascerà il piccolo Alex. L’interprete vorrà dedicarsi completamente al bambino nei primi mesi. Dunque, se da una parte l’attrice può sentire la mancanza di Cayetana, dall’altra potrebbe scegliere di non tornare mai più sul set della soap!