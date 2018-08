Sara Affi Fella torna a Uomini e Donne: è scontro con Luigi alla prima registrazione

Sara e Luigi si sono rivisti a Uomini e Donne: cosa è successo durante la prima registrazione

Come ipotizzato da molti, Sara Affi Fella è stata ospite della prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne. L’ex tronista è stata protagonista di un’accesa lite con Luigi Mastroianni, il suo ex corteggiatore diventato di recente nuovo tronista. Come fa sapere il Vicolo delle News, Sara e Luigi hanno litigato a lungo in merito a quanto accaduto dopo la scelta. Un dibattito che, a quanto pare, è durato più di mezz’ora e dal quale ne è uscita sconfitta l’ex protagonista di Temptation Island. Tutto lo studio e gli opinionisti hanno infatti preso le parti del siciliano che, come rivelato da Maria De Filippi, inizialmente non voleva neppure accettare la proposta di diventare tronista.

Allo scontro tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni non era presente Lorenzo Riccardi. Sebbene sia diventato anche lui un tronista, il ragazzo ha preferito entrare per ultimo alla registrazione. Il Cobra ha, del resto, già espresso il suo pensiero su Sara e Luigi sull’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine. “Il loro atteggiamento è stato di una bassezza incredibile. Quando ci si lascia si resta comunque leali: io mi sarei comportato in un altro modo e non avrei raccontato dettagli così intimi. Ma loro, di fatto, non sono mai stati insieme”, ha detto Lorenzo.

Uomini e Donne: la frecciatina di Gianni Speri a Sara

Prima di lasciare lo studio, Sara Affi Fella ha ricevuto una frecciatina da Gianni Sperti. L’opinionista ha chiesto alla ragazza se c’è stato un riavvicinamento con Nicola Panico, il suo ex storico. Ma Sara ha ribadito di non avere nulla da dichiarare in merito. Al contrario Nicola ha attaccato pubblicamente sui social network Luigi per aver accettato il ruolo di tronista.