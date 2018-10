Sara Affi Fella, nuove rivelazioni di Valeria Bigella: “Mi ha infangato”

Valeria Bigella racconta tutta la sua verità sul Sara Affi Fella gate

Dopo qualche settimana dall’assurda rivelazione di Nicola Panico sulla sua storia con Sara Affi Fella durante tutto il trono, ecco che arrivano altri dettagli. A parlare, adesso, è Valeria Bigella, ormai ex amica di Sara. Sul sito del vicolo delle news, infatti, la Bigella ha rilasciato un importante intervista in cui svela nuove verità. La bella ex concorrente di Temptation Island, inizia dicendo: “Premetto che, come tutti voi, anche io ero all’oscuro di tutto. Appena appresa la notizia sui social, ho scritto subito a Sara e alla redazione per chiarire la mia situazione”.

Valeria conferma di non aver presentato Vittorio Parigini a Sara Affi Fella

Visto che sul web gira voce che Sara abbia conosciuto Vittorio Parigini grazie a Valeria, quest’ultima ci tiene a fare chiarezza a riguardo: “Sfatiamo anche questa cosa. Io e Sara siamo andate in vacanza insieme a Ibiza. Poi lei è andata via perchè aveva la febbre. Io ed un’altra mia amica siamo andate a Formentera e lì per caso ho conosciuto Vittorio. Ma Sara non c’era!”. Dopodichè le viene chiesto per quale motivo si è sentita ingannata ed usata dalla sua amica Sara e, Valeria con molta franchezza risponde: “Ha infangato la mia persona per nascondere le sue marachelle“.

Sara, per nascondersi, ha raccontato a Nicola Panico che Parigini aveva un flirt con Valeria Bigella

Non appena emersa la verità su Sara e Vittorio, l’ex riccia tronista si è sentita in dovere di giustificarsi con Nicola Panico dicendogli che Vittorio Parigini era un flirt della Bigella: “Ha sbagliato come amica, non è stata leale. Ero, però, disposta ad ascoltare anche la sua versione ma non ho mai ricevuto alcuna risposta. Anche questo mi ha fatto capire che a lei fondamentalmente non interessava la mia amicizia!”. Per terminare il discorso sulla Affi Fella, Valeria esterna un pensiero, precedentemente, espresso anche da Luigi Mastroianni ad Uomini e Donne: “Ho scansato un fosso pure io!”.