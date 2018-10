Uomini e Donne oggi: Nicola Panico in studio, Gianni Sperti contro Lorenzo

Uomini e Donne oggi: Nicola Panico in studio solo contro tutti

A Uomini e Donne oggi andrà in onda una nuova puntata del Trono Classico. I telespettatori, dopo le prime anticipazioni pubblicate su Witty, avranno modo di ascoltare per la prima volta la confessione (e le scuse) di Nicola Panico. A seguito delle scottanti verità emerse su di lui e Sara Affi Fella, infatti, il ragazzo racconterà alle persone presenti in studio come e perché lui e Sara avrebbero nascosto la loro relazione durante il trono di lei. Maria De Filippi, nello specifico, prima di passare alle esterne dei tronisti e delle troniste, mostrerà in studio il video di una chiacchierata che ha visto lo stesso Nicola confrontarsi con Claudio della redazione. Panico, come vedremo, chiederà poi al suo interlocutore di presentarsi in puntata per chiedere scusa alla padrona di casa e a Lorenzo e Luigi. Con gli occhi lucidi racconterà in trasmissione tutti i retroscena della sua storia con Sara Affi Fella.

Le lacrime di Panico, però, non risparmieranno critiche a quest’ultimo. Le acque si calmeranno quando Luigi Mastroianni, ascoltando le parole di Nicola, troverà dei riscontri tra quanto Sara raccontava a lui e quanto invece raccontava a Panico. Finito questo momento, poi, si passerà alle esterne dei due tronisti uomini. A far discutere molto sarà una loro corteggiatrice, Giada. L’atteggiamento di quest’ultima, che è stata portata in esterna sia da Luigi che da Lorenzo, non convince molto i ragazzi e le ragazze in trasmissione. Se Luigi, però, proprio per questo motivo interromperà la conoscenza con Giada, Lorenzo, al contrario, rimarrà fermo nella sua decisione di continuare a conoscerla.

Uomini e Donne oggi: Gianni contro Lorenzo Riccardi

La scelta di Lorenzo Riccardi di tenere Giada, come vedremo, scatenerà l’ira di Gianni Sperti. L’opinionista, infatti, di fronte al comportamento poco chiaro della ragazza inviterà Riccardi a riflettere. Se quanto successo con Sara Affi Fella non ha fatto aprire gli occhi a Lorenzo, spiegherà Gianni, allora quest’ultimo non avrà diritto a lamentarsi in futuro se e qualora la ragazza si rivelasse poco sincera nei suoi confronti.