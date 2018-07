Uomini e Donne, c’entra Lorenzo Riccardi con la fine della storia tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni? L’ultima dichiarazione dell’ex tronista

Lorenzo Riccardi continua ad essere una presenza ingombrante quando si parla di Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. Da quando i due ex protagonisti di Uomini e Donne si sono lasciati (ma in verità anche prima) in molti infatti si sono chiesti quanto Riccardi potesse aver influito sulla loro crisi. Le continue frecciatine sui social di quest’ultimo e il suo tentativo di mettersi in contatto con l’ex tronista ha forse infastidito troppo Luigi Mastroianni? A questa domanda oggi ha risposto proprio Sara Affi Fella in persona la quale, per la prima volta, non ha escluso quest’ipotesi, anzi, in un certo senso l’ha avallata. In merito alla fine della sua storia con Luigi Mastroianni Sara Affi Fella ha dichiarato: “Il problema è sempre stato la sua insicurezza: vede tutto nero”.

“Io volevo credere nel nostro rapporto anche se, è vero, litigavamo spesso” ha poi aggiunto l’ex tronista “Non credo che una storia si possa costruire velocemente: ci vuole del tempo. Sono i fuochi di paglia che durano poco“. Ad attirare particolarmente l’attenzione, però, è una affermazione di Sara che, nel parlare della sua relazione col siciliano, ha tirato in ballo proprio Lorenzo Riccardi. “Luigi è stato troppo insicuro, ma anche molto furbo” ha infatti ribadito la Affi Fella “Probabilmente sul finale ha gravato il fatto che Lorenzo Riccardi mi abbia mandato un messaggio, anche se non mi ha scritto nulla di particolare”.

Uomini e Donne, Sara Affi Fella e Lorenzo Riccardi si sono sentiti dopo la scelta: la ricostruzione

Che Sara Affi Fella e Lorenzo Riccardi si fossero sentiti dopo Uomini e Donne lo sapevamo già. A dichiararlo, infatti, era stato lo stesso Luigi Mastroianni nell’intervista a Uomini e Donne Magazine rilasciata la scorsa settimana. Quello che non sapevamo, però, è quanto questo avesse influito ad aggravare la crisi con Sara.