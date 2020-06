Sara Affi Fella incinta: maschio o femmina? La risposta

L’ex tronista di Uomini e Donne ha svelato di essere in attesa di un maschietto, l’annuncio: “Ti stiamo aspettando!”

Come ben sappiamo, Sara Affi Fella è incinta del suo attuale fidanzato Francesco Fedato, il calciatore con cui ha ritrovato la felicità dopo lo scandalo durante la sua partecipazione a Uomini e Donne nei panni della tronista. Dopo l’esperienza nel dating show, la molisana ha attraversato un periodo decisamente non facile: Sara si prese un lungo periodo di stop, allontanandosi dai social. La vicinanza dei suoi cari ha contribuito a sollevarle il morale e, nel frattempo, ha trovato anche l’amore con Fedato, calciatore del Gozzano, squadra che milita in Serie C del campionato italiano. Qualche mese fa, la Affi Fella dichiarò di aver preso la decisione di non mostrare il nascituro sui social network per il seguente motivo: “Non lo faremo vedere, la gente è st..a e cattiva. Poi mi sono accorta che sono già molto gelosa, quindi no, non lo mostrerò”, aggiungendo di avere l’approvazione del suo compagno. Inoltre, pochi giorni fa, Sara ha spiegato di aver fatto la visita morfologica, esame che serve per scoprire il ses.o del bebè in arrivo. Nelle ultime ore, infatti, l’influencer ha organizzato una festa con tanti palloncini rosa e blu, per condividere con i fan proprio tale dettaglio.

Sara Affi Fella, il bambino è un maschietto: la gioia sui social

Come abbiamo già detto nel paragrafo precedente, poche ore fa si è svolta una festa con pochi intimi in cui sono state allestite due postazioni, rispettivamente con torta e palloncini rosa e blu: qualche minuto fa, Sara ha finalmente condiviso un post su Instagram con il quale ha annunciato di attendere un bel maschietto! “È maschio! Sei l’amore della nostra vita! Ti stiamo aspettando! Sbrigati, mamma e papà”, recita la didascalia del post in questione.

La morfologica è andata bene: “Mi veniva da piangere”

Pochi giorni fa, l’ex tronista ha svelato di aver fatto la visita morfologica, uno degli esami più importanti da fare durante la gravidanza, sia per scoprire quale sia il ses.o del bambino ma anche per analizzare nello specifico le caratteristiche anatomiche del feto. ” Ed è andato tutto bene, è stato talmente emozionante che mi veniva quasi da piangere. Avevo un po’ d’ansia e ogni tanto stavo un po’ col fiato sospeso, ma è tutto ok. Francesco, scherzando, ha detto che non mi assomiglia per niente e che è uguale a lui”, ha dichiarato in una delle sue recenti storie Instagram.