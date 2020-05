Sara Affi Fella ha fatto l’ecografia morfologica: ecco come è andata, parla l’ex tronista di Uomini e Donne

Sara Affi Fella è raggiante e contentissima. L’ex tronista di Uomini e Donne, nella giornata di ieri, si è sottoposta all’ecografia morfologica, una delle visite più importanti da effettuare durante la gravidanza. E tutto è andato per il meglio: da qui la gioia della giovane di Venafro che aspetta un bebè dal calciatore Francesco Fedato, anch’esso al settimo cielo per l’ottimo riscontro avuto dall’esame. Ricordiamo che l’ecografia morfologica si esegue solitamente tra le 19 e le 21 settimane della dolce attesa ed è una delle ecografie più importanti, poiché è quella in cui viene analizzata con più accuratezza l’anatomia del nascituro. Consente infatti di esaminare tutti gli organi del feto, dalla testa ai piedi.

L’ex tronista di UeD: “Tutto bene, mi veniva da piangere dall’emozione”

“Ieri abbiamo fatto l’ecografia morfologica. Ed è andato tutto bene, è stato talmente emozionante che mi veniva quasi da piangere”, ha spiegato Sara pubblicando una serie di Stories Instagram. “Ero troppo contena – ha aggiunto – anche perché abbiamo visto per la prima volta il suo visino”. A questo punto l’ex tronista ha ribadito ulteriormente che tutto è andato bene: “Si è trattato di un esame un po’ particolare perché si controllano tutte le strutture, si fanno tutte le misurazioni e si guardano gli organi”. “Avevo un po’ d’ansia – ha concluso – e ogni tanto stavo un po’ col fiato sospeso, ma è tutto ok. Francesco, scherzando, ha detto che non mi assomiglia per niente e che è uguale a lui”.

Sara Affi Fella: “Non mostrerò il bebè sui social”

Nei giorni scorsi Sara, parlando sempre su Instagram, ha detto ai propri fan che quando verrà alla luce il bebè lo preserverà dall’esposizione mediatica. Quindi non lo farà vedere sui social? “Assolutamente no, soprattutto quando è piccolino. Non lo faremo vedere, la gente è st..a e cattiva. Poi mi sono accorta che sono già molto gelosa, quindi no, non lo mostrerò”.