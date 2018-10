Sara Affi Fella e Nilufar Addati: le nuove rivelazioni di Raffaella Mennoia

News Sara Affi Fella e lo scandalo a Uomini e Donne: le parole dell’autrice Raffaella Mennoia

Non accenna a placarsi lo scandalo su Sara Affi Fella, scoppiato dopo la fine del suo percorso a Uomini e Donne. Se Nilufar Addati è riuscita in qualche modo a tamponare la situazione, chiedendo scusa per il suo doppio gioco (frequentava un corteggiatore fuori dagli studi tv), diversa è la faccenda per la modella di Venafro. Che dopo un misero messaggio di scuse su Instagram Story è praticamente scomparsa. Una vicenda che nessuno si aspettava, a partire da Raffaella Mennoia, responsabile del Trono Classico e braccio destro di Maria De Filippi. In un’intervista a Uomini e Donne Magazine, l’autrice televisiva ha parlato delle verità emerse su Sara e Nilufar.

“Ci tengo molto a ridimensionare la gravità di questi fatti. È indubbiamente grave che il telespettatore venga preso in giro, è grave che le persone con le quali hai un rapporto quasi quotidiano per mesi si sentano autorizzati a prenderti in giro, ma le cose gravi della vita sono altre“, ha premesso Raffaella Mennoia alla rivista ufficiale di Uomini e Donne. “Mi può dispiacere per il mio lavoro, per il pubblico, ma poi mi fermo a riflettere sulla reazione avuta da quello stesso pubblico che si è dimostrato compatto e sdegnato dalla condotta di Sara Affi Fella. Sono rimasta basita da tutto questo, non avrei mai pensato che il pubblico fosse così tanto attento a ciò che accade“, ha aggiunto la fidanzata di Alessio Sakara.

Sara, Nicola e Vittorio Parigini: novità sul triangolo amoroso

Se Sara Affi Fella è letteralmente sparita dai social network, restano attivi Nicola Panico e Vittorio Parigini. Il primo non ha disdegnato nell’ultimo periodo frecciatine e sfoghi social. L’ultimo? “C’è chi ha conosciuto il meglio di me e mi ha tradito. C’è chi ha conosciuto il peggio di me e non mi ha mai abbandonato”. Il calciatore del Torino, invece, si sta mostrando su Instagram sorridente e sereno, tra compagni di squadra e allenamenti vari.