Raffaella Mennoia e Alessio Sakara stanno insieme: Maria De Filippi conferma

La fidanzata di Alessio Sakara è Raffaella Mennoia: arriva finalmente la prova

Da tempo si parla di una presunta relazione tra Alessio Sakara e Raffaella Mennoia. I diretti interessati non hanno però mai confermato ma neppure smentito. A sciogliere ogni dubbio ci ha pensato ora Maria De Filippi, vicina sia al campione di arti marziali sia all’autrice di Uomini e Donne e Temptation Island. In un’intervista a Fuorigioco, l’inserto domenicale de La Gazzetta dello Sport, la conduttrice Mediaset ha parlato della sua passione per il crossfit. E in particolare dell’aiuto che le ha dato Sakara, che è riuscita a metterla in contatto con un bravo allenatore. “Alessandro Sakara, che è vicino a Raffaella Mennoia, mi ha fatto conoscere Marco, con cui mi alleno tre o quattro volte a settimana”, ha confidato la moglie di Maurizio Costanzo. Quel “che è vicino a Raffaella” non è passato di certo inosservato ai più attenti: è chiaro che la Mennoia è felicemente innamorata dello sportivo.

Cosa ha detto di recente Raffaella Mennoia sulla sua vita privata

“Io dell’amore non so niente, se non che da anni vivo un rapporto molto importante”, ha detto di recente Raffaella Mennoia, non facendo il nome di Alessio Sakara. In passato l’ex postina di C’è posta per te è stata legata all’ex tronista, oggi opinionista del Trono Classico di Uomini e Donne, Jack Vanore. Superati i rancori iniziali, i due sono riusciti a restare amici e a continuare a lavorare insieme senza problemi. “Io e Raffaella siamo persone intelligenti e ci vogliamo un bene infinito. Quando abbiamo capito che il nostro amore era al capolinea ce lo siamo detti. Non siamo diventati amici subito dopo la fine della nostra storia, è passato un periodo di tempo”, ha fatto sapere Jack.

La vita privata di Alessio Sakara prima di conoscere Raffaella

Prima di conoscere Raffaella Mennoia, Alessio Sakara è stato sposato con Adele, una donna che non fa parte del mondo dello spettacolo. Il conduttore di Tu si que vales ha due figli, ancora bambini: Marcus e Leonida.