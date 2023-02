È ufficialmente iniziata la settimana più attesa dello spettacolo italiano. Questa sera 7 febbraio 2023 aprirà i battenti la 73esima edizione del Festival di Sanremo e lo spirito sanremese è definitivamente entrato nel vivo. Cantanti, ospiti, opinionisti, influencer, e chi più ne ha più ne metta, sono arrivati sulla costiera ligure. Tra feste vip, prove a sorpresa ed eventi esclusivi sono molti i retroscena che alleggiano nella kermesse musicale. Il sito ‘Dagospia’ ha rilasciato alcuni esclusivi ‘spifferi’ sul dietro le quinte del teatro ‘Ariston’.

Anna Oxa belva per una sera

Una delle cantanti più attese in gara è sicuramente Anna Oxa, che questa sera aprirà le danze del Festival della canzone italiana. Dall’annuncio della sua partecipazione, l’artista ha attratto un notevole numero di polemiche. Solamente ieri sera, è stata la grande assente sul famoso green carpet, lasciando tutti senza parole.

Anna, inoltre, non ha voluto rilasciare nessuna intervista per ora, disertando persino le domande della moglie di Amadeus, Giovanna Civitello. Ebbene, a sopresa, la Oxa ha accettato l’invito di una delle co-conduttrici di Sanremo: sarà, infatti, ospite di Francesca Fagnani nel suo programma cult ‘Belve’ che ripartirà in prima serata il 22 febbraio. Le due si rincontreranno dopo Sanremo negli studi di Rai 2 e saranno protagoniste di un momento televisivo da non perdere.

Ornella Muti di nuovo a Sanremo

Una delle protagoniste della scorsa edizione del Festival potrebbe sbarcare nuovamente nella città ligure. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela e Alberto Dondolo, sembrerebbe proprio che Ornella Muti farà il suo ritorno sul palco dell’Ariston. Ma, questa volta, non nelle vesti di co-conduttrice. Bensì, sarebbe stata invitata da Mara Venier per commentare la settimana sanremese nella puntata speciale di ‘Domenica in’ del 12 febbraio. Non resta che attendere per scoprire se l’attrice sarà al fianco di ‘Zia Mara’ la prossima domenica.

Gianni Morandi: come omaggerà Lucio Dalla

Gianni Morandi è sempre stato un grande amico del compianto Lucio Dalla, per questo ha deciso di rendergli omaggio nell’evento televisivo più seguito del nostro Paese. Ieri il co-conduttore di Amadeus ha annunciato che renderà tributo al cantautore bolognese nella serata di venerdì 10 febbraio. Il portale ‘Dagospia’ ha rivelato quali tra gli indimenticabili brani di Dalla porterà sul palco Gianni: si tratta di “Caruso” e “Piazza Grande”. Due canzoni storiche nel repertorio di Lucio, una delle quali prende il nome dalla piazza della città natale di entrambi gli artisti: Bologna.

Prove generali a Sanremo: tra il pubblico Facchinetti e un ex gieffino

Lunedì 6 febbraio tutti i cantanti in gara hanno occupato il palco dell’Ariston per poter provare i loro brani in vista dell’inizio del Festival. Un ritorno atteso nella kermesse è sicuramente quello del gruppo ‘Modà‘. Durante la performance del loro brano sanremese, a guardarli sulle poltrone del teatro c’era Davide Silvestri, l’ex gieffino e cugino del leader della band, Kekko Silvestri. I due sono uniti da un legame profondo, di cui l’attore aveva a lungo parlato nella scorsa edizione del “Grande Fratello Vip“. Per questo, non poteva sicuramente mancare ad un evento così importante per il cugino.

Un altro personaggio che non è passato inosservato durante le prove generali è Francesco Facchinetti. Il manager di molti volti dello spettacolo ha seguito attentamente l’esibizione di uno dei suoi ‘pupilli’, Mr Rain. Un ‘dago-spiffero’ ha rivelato che ad accompagnare il rapper ci saranno dei bambini con le ali da angeli in stile C’è posta per te. Tale scelta è probabilmente collegata al titolo del brano sanremese del cantante “Supereroi”. L’artista si esibirà durante la prima serata del Festival quindi questa sera si avrà modo di assistere all’attesa performance.