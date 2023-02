Anna Oxa assente dal green carpet di Sanremo: Amadeus trema

Questa sera, 6 febbraio, si è tenuto nei pressi del Teatro Ariston di Sanremo il tanto atteso green carpet, l’evento nel corso del quale i Big del Festival di Sanremo 2023 hanno sfilato di fronte al pubblico a pochissime ore dall’inizio della kermesse ligure. Fuori al freddo (stasera c’era una temperatura decisamente poco clemente) i 28 big in gara si sono resi disponibili per foto e sorrisi ai paparazzi, prima del tour de force che li vedrà impegnati da qui a sabato 11 febbraio.

Se però i Big in gara a questo Sanremo 2023 sono in totale 28, all’appello questa sera mancava un elemento: Anna Oxa, infatti, non si è proprio presentata al green carpet, scatenando comprensibilmente la curiosità di curiosi, paparazzi e giornalisti. Scontato dire che fin dall’annuncio del suo nome fra i Big ci si aspettava che avrebbe regalato al pubblico tante sorprese, compresa questa assenza non giustificata. Eppure, questa volta la sua scelta potrebbe avere delle conseguenze importanti.

Stando infatti a quanto riportato dai telecronisti di Sanremo News che hanno seguito in diretta il green carpet, tutti i partecipanti a Sanremo 2023 sono obbligati da contratto a partecipare alla manifestazione in esterna. I motivi sono legati, tra l’altro, alla presenza degli sponsor che con i loro ingenti fondi finanziano tutto l’evento musicale.

Anna Oxa, ad ogni modo, potrebbe avere avuto i suoi motivi per essere assente al green carpet. Quest’oggi, infatti, l’artista è stata l’ultima a provare la sua esibizione presso il teatro Ariston e stando alle indiscrezioni le sue prove, essendo lei una perfezionista, sarebbero durate più del dovuto. Può essere, inoltre, che la cantante abbia deciso di non partecipare al green carpet per preservare la sua voce in vista della puntata di domani, visto che per l’appunto il gelo invernale avrebbe potuto costituire un serio pericolo.

Una risposta certa al perché Anna Oxa non fosse al green carpet non c’è. Ad ogni modo, è possibile che la verità venga a galla, in occasione della conferenza stampa che domani Amadeus terrà al Casinò di Sanremo. Se ci fosse stata effettivamente una violazione delle clausole del contratto anche per il conduttore potrebbero essere in arrivo delle gatte da pelare.