Si è entrati ormai nel vivo del Festival di Sanremo 2023 e si parla tanto di chi ci sarà sul palcoscenico. Amadeus ha annunciato i suoi Big in gara, dunque ora tocca alle conduttrici che lo affiancheranno. Anche per il suo nuovo Sanremo, il direttore artistico ha deciso di cambiare spalla durante le prime serate su Rai Uno. La prima a essere stata annunciata è stata Chiara Ferragni, che aprirà e chiuderà il prossimo Festival di Sanremo. Chiara affiancherà Amadeus nella prima puntata e nell’ultima, mentre nelle altre tre serate ci saranno altri volti, femminili o anche maschili, chi può saperlo.

Sempre Amadeus ha annunciato il secondo nome femminile che sarà accanto a lui all’Ariston a febbraio 2023. Non è altro che Francesca Fagnani, uno dei volti televisivi più amati degli ultimi tempi. Di recente su Radio 101 il direttore artistico ha fatto sapere di avere un’idea sulla prossima presenza femminile e che ne sta discutendo in questi giorni. Per quanto riguarda il quarto nome, invece, è ancora in alta marea ma gli verrà in mente di sicuro, ha promesso.

Ebbene, oggi Pipol ha annunciato su Instagram il nome della possibile terza co-conduttrice di Sanremo 2023. Dopo Chiara Ferragni e Francesca Fagnani, Amadeus pare abbia scelto una conduttrice del Tg1 molto amata e apprezzato, sia in Rai sia dal pubblico. Amadeus si è fatto affiancare da due giornaliste del Tg1 anche nel 2020, scegliendo in quella occasione Laura Chimenti e Emma D’Aquino. Stavolta invece la scelta potrebbe essere ricaduta su Giorgia Cardinaletti.

Questo è il nome avanzato oggi da Pipol su Instagram, che ha parlato di “scelta molto aziendalista” dato che è un volto della stessa rete sulla quale va in onda il festival. Ma d’altronde Amadeus ha dimostrato nei suoi anni alla direzione artistica di essere alla ricerca di belle persone più che di personaggi del momento da portare all’Ariston insieme a lui. Potrebbe sceglierle ovunque, se poi sono in “casa” propria tanto meglio no? Non resta che attendere notizie ufficiali che confermino, o meno, la presenza di Giorgia Cardinaletti a Sanremo 2023 accanto ad Amadeus.