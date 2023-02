Fedez e Chiara Ferragni a Sanremo vivono in case separate

Fedez e Chiara Ferragni sono sbarcati a Sanremo. La 73esima edizione del Festival sarà indubbiamente all’insegna dei Ferragnez, da più parti definiti come i nuovi Albano e Romina. L’imprenditrice digitale condurrà l’evento insieme ad Amadeus e Gianni Morandi: più precisamente sarà co-conduttrice nella serata inaugurale e in quella finale, in onda su Rai Uno martedì 7 febbraio e sabato 11 febbraio.

Il rapper è stato invece scelto per alcuni eventi collaterali alla kermesse musicale: condurrà uno speciale di Muschio Selvaggio in onda su Rai Due per tutta la settimana del Festival, canterà sulla nave Costa Smeralda che si collegherà col Festival e in più sarà ospite della performance degli Articolo 31 al Teatro Ariston nella serata di venerdì dedicata alle cover.

Nonostante il comune impegno per il Festival di Sanremo, Fedez e Chiara Ferragni non alloggeranno nella stessa casa. A farlo sapere lo stesso Federico Lucia in una diretta su Instagram:

“Io e Chiara vivremo in due case separate a Sanremo. Perché io sarò con il team di Mucchio Selvaggio. Ma ci vedremo. Oggi andrò a trovarla”

Quasi sicuramente un modo per concentrarsi meglio sui rispettivi incarichi. Sanremo 2023 rappresenta per Chiara Ferragni un vero e proprio debutto in televisione: è la sua prima volta da conduttrice (in diretta). La bionda influencer non ha nascosto ai suoi follower di provare molta ansia ed emozione per questa nuova sfida. Intanto i figli Leone e Vittoria sono rimasti a casa, a Milano, con i nonni e le tate.

Dove alloggia Chiara Ferragni a Sanremo

Non è chiaro dove alloggi Fedez a Sanremo mentre nel giorni scorsi sono trapelate indiscrezioni sulla villa presa in affitto da Chiara Ferragni e la sua crew. Dovrebbe trattarsi di villa Dendi, immobile situato sulle alture del Comune di Cipressa, lontano dal caos della città dei fiori. Lo scorso anno ha soggiornato qui la cantante Elisa.

Cosa farà Chiara Ferragni a Sanremo

Oltre a presentare cantanti in gara e ospiti, facendo così da supporto ad Amadeus, Chiara Ferragni sarà protagonista di un monologo al Festival di Sanremo 2023. Molto probabilmente The Blonde Salad parlerà di maternità, social network ed haters. Faranno un monologo pure le altre co-conduttrici ovvero Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini.