Sanremo-Rai ridicoli 0, Papi 3, Temptation Oscar 10: pagellone tv

Vi ricordate la polemica di Sanremo per le scarper con il marchio ben visibile di John Travolta? La Rai è stata multata per pubblicità occulta con 207mila euro dall’AgCom. L’anno prima aveva preso una sanzione da 175mila euro per il selfie di Chiara Ferragni, Gianni Morandi e Amadeus. Domanda? Ma non c’è qualcuno in Rai che sia esperto di vicende legali legate alle sponsorizzazioni e sappia come prevenire tali figuracce? Sbagliare è umano, perseverare è diabolico, ridicoli! Voto 0!

Sempre restando in casa Rai e sempre restando in tema di lungimiranza. Le ultime due puntate di Noos – L’avventura della conoscenza di Alberto Angela sono state cancellate. Dovevano andare in onda il 25 luglio e l’1 agosto sull’ammiraglia. Peccato che il 25 Noos si sarebbe dovuto scontrare con la chiusura di Temptation e l’1 con le Olimpiadi. Così si è deciso che le due puntate rimanenti saranno trasmesse più avanti, probabilmente a fine agosto. Ma perché Noos è andato così male quest’anno? Semplice, perché al giovedì si è sempre scontrato con il reality delle corna di Maria De Filippi. Altra domandona ai vertici Rai: ci sono puntate nuove di un programma decente e la cosa migliore che è stata pensata è stata quella di farle schiantare contro Temptation? Che pensiero stupendo, voto 2!

Abbiamo capito perché Mediaset ha deciso di far andare in onda in piena estate Tilt – Tieni il tempo, il nuovo game show musicale di Enrico Papi: è noioso e piuttosto sconclusionato, una sorta di mix di cui non si sentiva la mancanza di Furore e Sarabanda. Non è che se si piazzano un po’ di vip in uno show, infarcendolo di spirito allegro, il gioco è fatto. Se questa è l’innovazione, si salvi chi può, voto 3!

Fq Magazine ha svelato in anteprima il cast de La Talpa. Questi i 13 concorrenti: Jo Squillo, Ludovica Frasca, Elisa Di Francisca, Orian Ichaki, Lucilla Agosti, Marina La Rosa, Nicola Ventola, Marco Melandri, Marco Berry, Alessandro Egger, Gilles Rocca, Veronica Peparini e Andreas Muller. C’è qualche sconosciuto ma diversi nomi sono più che noti a differenza di altri pseudo reality ‘vip’. Sulla carta è un buon cast, voto 7!

Altro capolavoro televisivo di Maria De Filippi, per lo meno sul fronte dei numeri. Temptation Island ha chiuso i battenti con l’ultima puntata che ha raggiunto 3.722.000 spettatori, share al 31.82%. Il successo del programma di Canale 5 ha colpito direttamente Noos di Alberto Angela, con la Rai che ha deciso di sospendere la messa in onda della trasmissione di divulgazione. “Queen Mary”, grazie anche l’ottimo contributo di Filippo Bisciglia alla conduzione, ha di nuovo fatto bingo. Ormai non è più una notizia, tutto ciò che tocca in tv si trasforma in oro. Da Oscar, Voto 10!