Noos cancellato, batosta per Angela: Maria fa un’altra vittima in Rai

Rai Uno ha cancellato le ultime due puntate di Noos – L’avventura della conoscenza, programma di divulgazione condotto da Alberto Angela. Dunque giovedì 25 luglio e giovedì 1 agosto, a differenza di quanto previsto inizialmente, la trasmissione non andrà in onda. Lo si scopre consultando il catalogo di RaiPlay che ha tolto Noos dalla programmazione per fare spazio a due film. Una batosta per Angela, anche se la mossa potrebbe risultare producente in ottica futura. Al momento la dirigenza della Tv di Stato non ha reso noto i motivi della scelta, ma non dovrebbe essere difficile capire il perché dello stop.

Noos si è ritrovato a battagliare al giovedì in prime time contro la corazzata Temptation Island andando a perdere pubblico strada facendo. Basti pensare che la prima puntata della stagione 2024 è stata trasmessa il 27 giugno, venendo seguita da 2 milioni di utenti (13.6% di share), mentre l’ultima, quella del 18 luglio, ha avuto solamente 1.5 milioni di spettatori (11.5%). Quella del 4 luglio ha interessato 1.8 milioni di persone (12.2%), quella dell’11 luglio 1.7 milioni di spettatori (12.6%). Insomma, ogni puntata è andata in calando, al contrario di Temptation che ha continuato a ingrossare il proprio pubblico con una media di quasi 3.5 milioni di persone innanzi a Canale Cinque.

Giovedì 25 luglio è previsto l’ultimo appuntamento di Temptation Island e ogni pronostico spinge a pensare che lo show farà man bassa di share. La Rai, quindi, per tutelare Noos, ha preferito levarlo dalla programmazione. Probabilmente le ultime due puntate verranno trasmesse a fine agosto, in un momento più propizio dal punto di vista degli ascolti. Milioni di italiani in quel periodo saranno già rientrati dalle ferie e non ci sarà più lo ‘spettro’ Temptation con cui confrontarsi. Maria De Filippi ha fatto un’altra ‘vittima’. Chiunque si trovi sul suo percorso finisce sempre per alzare bandiera bianca.

Noos – L’avventura della conoscenza: gli ascolti della prima e della seconda stagione, vistoso calo

Noos, raffrontando i dati della prima e della seconda stagione, non se la passa affatto bene. Rispetto allo scorso anno il calo è più che evidente. Di seguito i dati nel dettaglio (nel primo elenco ci sono quelli riferiti al 2023, nel secondo al 2024.

Dati 2023:

29 giugno 2023: 2.475.000, 17,00%

6 luglio 2023: 2.186.000, 15,15%

13 luglio 2023: 1.998.000, 15,20%

20 luglio 2023: 2.212.000, 17,45%

27 luglio 2023: 1.850.000, 14,03%

3 agosto 2023: 1.970.000, 15,12%

Dati 2024: