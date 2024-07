Ascolti Tv 18/7: Temptation vs Noos, chi ha preso una batosta

Nuovi ascolti record per Temptation Island. Il reality di Canale 5 stravince la serata di giovedì, 18 luglio, con 3.485.000 spettatori e uno share del 31%. Continua a calare, invece, Noos – L’avventura della conoscenza (Rai Uno) con 1.532.000 telespettatori e uno share del 11,52%. Si tratta di una delusione per la Tv di Stato che, sebbene sapesse della potenza di Temptation Island, aveva sicuramente aspettative diverse per la trasmissione di Alberto Angela. Invece, il pubblico continua a scegliere in gran maggioranza il reality estivo. Insomma, un trionfo per Canale 5 e un innegabile tonfo per Rai 1.

Successivamente, è da segnalare In Onda (La 7), che ha avuto una leggera crescita rispetto alla scorsa settimana, con 911.000 telespettatori (6,13%). Per quanto riguarda il resto delle trasmissioni trasmessi in prime time, non ci sono stati risultati alquanto rilevanti. Su Rai 2 1917 ha ottenuto 590.000 telespettatori (4,13%), mentre su Italia 1 Trespass è stato seguito da 752.000 utenti (5,13%). Male gli altri programmi: Paolo Borsellino (Rete 4) ha coinvolto 586.000 spettatori (4,66%); L’innocente (Rai 3) ha raggiunto 479.000 telespettatori (3,26%); Comedy Show (Nove) con 388.000 telespettatori (2,68%); L’ultimo dei mohicani (Tv8) con 276.000 utenti (1,98%).

Ascolti tv giovedì 18 luglio 2024: preserale e access prime time

Paperissima Sprint (Canale 5) è riuscito a superare il suo rivale Techetechetè, conquistando 2.666.000 telespettatori con uno share del 17,26%. Secondo posto, quindi, per Techetechetè (Rai Uno) che ha raggiunto 2.465.000 spettatori (25,14%). Sfida senza storia, invece, nel preserale. Reazione a Catena (Rai 1) ha infatti ottenuto 2.125.000 telespettatori (22,27%) nella prima parte e 2.893.000 utenti (25,14%) nella seconda. Su Canale 5 The Wall ha registrato nella prima parte 1.195.000 telespettatori (13,51%) e nel gioco 1.841.000 utenti (16,78%).

Ascolti tv giovedì 18 luglio 2024: il pomeriggio

A dominare la fascia pomeridiana di giovedì 18 luglio sono state le soap opera di Canale Cinque: Beautiful ha intrattenuto 1.936.000 telespettatori (18,16%), Endless Love ha appassionato 1.944.000 utenti con il 18,57% di share, mentre La promessa ha tenuto incollati allo schermo 1.366.000 (17,59%). D’altro canto, Un passo dal cielo è stato seguito da 1.141.000 utenti (11,27%) nella prima parte e 1.117.000 (12,97%) nella seconda.

Al contrario, più tardi, Estate in Diretta (Rai Uno) ha registrato 1.218.000 spettatori (15,21%) nella presentazione e 1.647.000 spettatori (20,77%) nel programma, battendo ancora una volta Pomeriggio Cinque News (Canale 5) che ha ottenuto 1.199.000 spettatori (15,15%) nella prima parte e 1.037.000 utenti (13,28%) nella seconda. Da segnalare gli ottimi ascolti del Tour de France (Rai 2) che ha conquistato 955.000 spettatori (11,30%) nella prima parte e 1.394.000 spettatori (17,96%) nel Tour all’Arrivo.