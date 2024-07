Temptation Island, 4° puntata: corna, ripicche e bugie a non finir

Come è andata la quarta puntata di Temptation Island? Ve lo raccontiamo noi! Dopo avervi raccontato la scena surreale tra Alessia e Lino, che li ha portati a uscire separati dopo il tanto atteso falò di confronto, vi facciamo il resoconto delle altre coppie. Settimana prossima ci sarà un doppio appuntamento, mercoledì e giovedì si concluderà il viaggio nei sentimenti, ma le coppie sono già al giro di boa.

Jenny e Tony: la delusione e l’incoerenza

La parentesi riguardante Jenny e Tony non ci mostra niente di nuovo. Jenny cade ancora dalle nuvole quando vede il suo fidanzato Tony fare il piacione con le ragazze. Lui lo ha sempre ammesso di avere una seconda vita, di lasciarla a casa così da potersi divertire, ma lei resta sempre sorpresa quando lo vede. Jenny piange, si sente stupida per essersi fidata di lui e di avergli permesso di farla passare per pazza. Perché sì, Tony diceva a Jenny che lui non la tradiva, che lei doveva stare in casa perché il mondo è pericoloso. Lei non riesce a digerire questa delusione, neanche con l’aiuto delle ragazze, era fermamente convinta che lui l’amasse perché lei lo ama davvero.

Tony invece non vede mai dei video su Jenny, ma non appena nel pinnetto la vede parlare con uno dei single, a cui rivela di sentirsi trascurata e di avere bisogno di sentirsi apprezzata, dà di matto. Gli altri fidanzati gli dicono che lei non ha fatto niente di male, che ha semplicemente parlato con uno dei ragazzi, ma a lui dà fastidio vederla con altri. Insomma, viva la coerenza! Lui può avere la seconda vita, andare alle feste e divertirsi quanto vuole ma lei deve stare chiusa in casa e farsi andare bene le corna!

Martina e Raul: i dispetti e le ripicche

Raul ha deciso di giocarsi la carta della vendetta. Dopo aver visto innumerevoli video di Martina flirtare e coccolarsi con il single Carlo, gli altri fidanzati gli consigliano di ripagarla con la stessa moneta. Certo, accettare consigli sulle relazioni da fidanzati come Luca non è una delle migliori idee, ma Raul ci prova lo stesso. Il piano è far ingelosire Martina, farle capire come ci si sente, avvicinandosi a una delle single. Così Martina da un momento all’altro vede Raul insieme alla single Siriana, baci e coccole, strusciate e sguardi languidi. Sarà funzionata questa ripicca? Martina non ci casca, lo capisce subito che è tutto un trucco per farla ingelosire, ma secondo lei questo è il vero Raul, superficiale e troppo fisico. Ora lei è pronta alla sua ulteriore vendetta, ora è pronta a dare il 100% con Carlo.

Ecco che Raul subito dopo vede video di Martina sempre più vicina a Carlo che palesemente flirta per ripicca. Gli fa addirittura i complimenti per non aver alcun tatuaggio, quando Raul è pieno di tatuaggi. Raul non ci casca in queste provocazioni, lui ha preso la sua decisione: è certo di avere ragione sul suo rapporto con Martina, lui non era pazzo, era Martina a dare troppe confidenze. Anche durante il falò, Raul continua a vedere video del rapporto sempre più affiatato tra la sua fidanzata e Carlo e non è neanche più deluso dal comportamento di lei che ritiene infantile e banale.

Siria e Matteo: il coraggio di cambiare

Dopo aver confessato le sue difficoltà nell’aprirsi, Matteo ha iniziato a godersi il villaggio. Nessun secondo fine, balla e si allena con i ragazzi e le ragazze, il suo pensiero è sempre a Siria. Lo avesse mai fatto! Siria dà quasi la colpa a lui di aver preso molto peso, perché nel corso della loro relazione lui non l’avrebbe mai fermata dall’esagerare con il cibo. Colpita dalla sua storia, Jenny organizza a Siria una giornata speciale tra trattamenti di bellezza, trucco e parrucco e nuovo guardaroba. Al falò, Matteo vede video di Siria che scoppia in lacrime ancora indecisa sui suoi sentimenti per Matteo, ancora convinta che lui sia troppo chiuso. Lei pensa che lui senta più mancanza della PlayStation che di lei e Matteo resta sorpreso dalle bugie che lei sta raccontando ai single sul loro rapporto. Fra loro manca chiaramente la comunicazione, Matteo ama tantissimo Siria e vuole dimostrarglielo, gli manca tutto di lei. Lei però è di tutt’altro avviso.

Vittoria e Alex: lei, lui l’altra

Vittoria vede Alex in esterna con Nicole, i due ormai sono una coppia collaudatissima. Anche Alex, come Lino, sembra aver dimenticato di essere fidanzato. Lui elude i microfoni, dà il proprio maglione alla single e sono sempre più vicini, flirtano sull’andare in camera insieme. Al falò, Vittoria vede il proprio fidanzato abbracciato alla single a guardare le stelle, scambiarsi frasi da Baci Perugina e sbaciucchiarsi. Insomma, povera Vittoria, lei da Temptation ne esce con un bel paio di corna.

Gaia e Luca: il falò di confronto è in arrivo

Luca si dimostra il peggiore dei fidanzati ancora una volta. Lui chiama sfigata la sua fidanzata perché lei si è avvicinata al single Jakub, quando lui è il fan numero uno dei tradimenti, che ha bisogno fisico di tradire e che, parole sue ”ha il cervello sul ca***” . Questo atteggiamento incoerente e superficiale raggiunge il coronamento quando lui dice di aver ”sacrificato 21 giorni di fi** per lei”. E giù ad offenderla in modo gratuito. Gaia parla di quanto le mancano i suoi cagnolini? E’ una stupida. Gaia vuole avere una famiglia? Lui minaccia di spaccare il led nel pinnetto. Gli altri fidanzati non gli danno corda perché anche loro sanno che lui è nel torto. Luca non si dà tregua e per questo decide di chiamare il falò di confronto immediato con la promessa di non tradirla mai più se usciranno insieme. Ma a Filippo piace tenerci sulle spine, dovremo aspettare fino a mercoledì per vedere come è andato!