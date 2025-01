Sanremo possibili antipatie: non solo Tony Effe-Fedez, i retroscena

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 si è parlato a lungo della nuova edizione del Festival di Sanremo, quest’anno condotto da Carlo Conti. Lo studio si è collegato con Aldo Valenti, il direttore di Tv Sorrisi E Canzoni, al quale Caterina Balivo ha chiesto qualche retroscena in più circa il vero rapporto tra gli artisti in gara. Gli ospiti in studio hanno difatti evidenziato come oltre quella tra Fedez e Tony Effe potrebbero esserci anche altre antipatie tra i diversi cantanti.

Sanremo: retroscena su antipatie-simpatie tra gli artisti in gara

C’è grandissima attesa per la prossima edizione del Festival di Sanremo che andrà in onda su Rai 1 a partire da febbraio. Carlo Conti ha già svelato il cast e tra gli artisti in gara uno sta facendo parlare più di tutti. Si tratta di Tony Effe, recentemente finito al centro dell’attenzione sia per il suo dissing con Fedez che per la sua esclusione dal concerto di Capodanno che si è tenuto a Roma a causa dei testi delle sue canzoni. Nella puntata de La Volta Buona di oggi pomeriggio Caterina Balivo ha posto il focus proprio sul rapporto tra lui e Fedez, domandando ad Aldo Valenti, direttore di Tv Sorrisi E Canzoni, quale sia il clima dietro le quinte tra i diversi artisti in gara e se ci siano altre antipatie o simpatie oltre quelle già note.

Gli ospiti in studio hanno tutti citato, ancora una volta, Tony Effe. Grazia Sambruna ha infatti evidenziato come potrebbero esserci problemi anche tra il rapper ed i Modà, ricordando come Kekko Silvestre sia stato uno degli artisti che si sono schierati a favore della sua esclusione dal concerto di Capodanno. La giornalista ha supposto quindi che i due abbiano evitato d’incrociarsi, così come anche Fedez e Tony Effe. Adriana Volpe, invece, ha fatto il nome di Irama e nuovamente quello di Tony Effe. Quest’ultimo è difatti attualmente fidanzato con Giulia De Lellis, ex di Irama. In passato si era anche vociferata una rivalità tra Achille Lauro e Fedez, in seguito al rumor secondo il quale Chiara Ferragni avesse avuto una storia con il cantante romano.

La frecciatina ai Ricchi E Poveri

Aldo Valenti non si è voluto sbottonare troppo su eventuali antipatie tra gli artisti in gara. Il direttore di Tv Sorrisi E Canzoni ha soltanto evidenziato come Tony Effe sia un ragazzo adorabile, disponibile, simpatico e tranquillo, diverso da come descritto nell’ultimo periodo per i testi delle sue canzoni. Ha anche fatto notare come a Capodanno i problemi li abbia creati qualcun altro, ovvero Angelo Sotgiu dei Ricchi E Poveri. Infine ha parlato di un clima tranquillo, sottolineando come tutti gli artisti fossero contenti di essere stati scelti.