Angelo, fuorionda Capodanno: frecciata di Balivo ai Ricchi E Poveri

Per giorni si è parlato del fuorionda di Angelo Sotgiu dei Ricchi E Poveri durante il concerto di Capodanno trasmesso su Rai 1. Oggi, a distanza di settimane, l’accaduto ancora non è stato dimenticato. Durante la puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio Caterina Balivo ha difatti citato l’episodio insieme ad una sua ospite, lanciando una frecciatina velata nei confronti di Angelo ed Angela. Scopriamo meglio che cosa ha detto nello specifico.

Come di consueto oggi pomeriggio su Rai 1 è andata in onda un’altra puntata de La Volta Buona, programma condotto da Caterina Balivo. Tra i tanti ospiti in studio c’è stata anche la comica Brenda Lodigiana, volto di Gialappa’s Show e nota per le sue numerose imitazioni. Tra queste c’è anche quella di Angela Brambati, la brunetta dei Ricchi E Poveri. Nel corso della sua intervista con Balivo, l’ospite ha temuto che da un momento all’altro potesse arrivare proprio la vera Angela, portando la conduttrice a fare una precisazione che è suonata un po’ come una frecciatina nei confronti del duo.

Caterina Balivo ha difatti affermato nello specifico:

O la brunetta si presenta con Angelo e ci dice del microfono oppure noi la brunetta non la vogliamo da sola.

Il fuorionda di Angelo dei Ricchi E Poveri al concerto di Capodanno

Le sue parole sono un chiaro riferimento a quanto avvenuto durante il concerto di Capodanno trasmesso su Rai 1, L’Anno Che Verrà. Angelo Sotgiu, credendo che il suo microfono fosse spento, si è difatti abbandonato ad un fuorionda il cui video ha fatto il giro del web. Nello specifico il cantante se l’è presa con i tecnici a cui ha rivolto una parolaccia, in quanto convinto che l’audio del suo microfono non si sentisse. In seguito all’accaduto il conduttore dell’evento, Marco Liorni, ha rivolto le sue scuse al pubblico presente in piazza e da casa mentre le polemiche sul web hanno travolto Angelo.

Nonostante poco dopo il famoso fuorionda siano arrivate le scuse da parte di Angelo dei Ricchi E Poveri, l’eco dell’accaduto continua a risuonare e, come si è potuto vedere oggi pomeriggio a La Volta Buona, anche a far parlare. Non è la prima volta che al Capodanno di Rai 1 si verificano degli inconvenienti. Nel 2016, difatti, in sovraimpressione si è letto un messaggio di un telespettatore contenente una bestemmia mentre l’anno scorso Amadeus ha dovuto interrompere Annalisa mentre cantava per fare il countdown.