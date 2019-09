Sanremo Giovani 2020, online il regolamento: tante le novità del Festival di Amadeus

Continuano i lavori per la prossima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Poche ore fa è stato pubblicato il regolamento di Sanremo Giovani e tante sono le innovazioni. La principale novità è rappresentata del ritorno della storica categoria delle “Nuove Proposte”, voluta fortemente da Amadeus. Scelta, questa del presentatore e direttore artistico di Sanremo 2020, che segna un ritorno ai grandi Festival del passato. È dunque certo che il vincitore dei Giovani non entrerà a far parte della competizione principale, come accaduto lo scorso anno. Ricordiamo infatti che il vincitore di Sanremo 2019, Mahmood, dopo aver vinto a dicembre 2018 Sanremo Giovani ha sbaragliato tutti i big in gara, aggiudicandosi la vittoria finale con il brano Soldi, oggi diventato una vera e propria hit internazionale.

Sanremo 2020: tornano le Nuove Proposte con cinque serate su Raiuno

Durante l’intervista a Domenica In, Amadeus aveva annunciato di aver finito di redigere insieme ai suoi collaboratori il regolamento di Sanremo Giovani. Tante sono le innovazioni, oltre al ritorno della categoria delle “Nuove Proposte”. Quest’anno la competizione musicale dedicata ai giovani permette l’iscrizione a cantanti a partire dai 15 anni e si dividerà in ben 4 puntate su Raiuno, con due semifinali. Nel mese di ottobre la commissione musicale procederà all’ascolto dei brani inviati dagli aspiranti partecipanti per arrivare ad una prima selezione di 60 artisti. Questi saranno poi giudicati durante una audizione live. A questo punto verrà fatta una scrematura e si arriverà ad una rosa di 20 cantanti.

Festival di Sanremo 2020: come si articolerà la gara dei giovani

Lo show di Sanremo Giovani resta nel palinsesto di Raiuno proprio come l’anno scorso. La trasmissione avrà spazio nel palinsesto di Rai1 con quattro puntate: due di presentazione e due semifinali. I 20 cantanti e le altrettante canzoni verranno così giudicate da una commissione musicale e da una giuria demoscopica. In ogni semifinale passeranno il turno solo 5 cantanti. I dieci finalisti parteciperanno poi alla serata evento del 17 dicembre che andrà in onda dalla città di Sanremo. In questo momento, oltre alla commissione musicale e alla giuria demoscopica, entreranno in scena il televoto e una giuria televisiva. I 5 che arriveranno fino in fondo parteciperanno poi 70° edizione del Festival di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte” insieme ai vincitori di Area Sanremo e alla vincitrice di Sanremo Young, Tecla Insolia.