Tecla Insolia è la vincitrice di Sanremo Young 2019: la classifica completa

Chi ha vinto Sanremo Young 2019? La vincitrice è Tecla Insolia

Tecla Insolia si aggiudica la vittoria finale nella seconda edizione di Sanremo Young. La giovane cantante ha sbaragliato tutti gli altri concorrenti grazie alle sue grandi abilità canore e parteciperà di diritto a Sanremo Giovani 2020. Nell’ultima puntata del teen talent di Rai Uno, presentata come sempre da Antonella Clerici in diretta dal Teatro Ariston, nella prima esibizione della serata la quindicenne di Piombino ha duettato con Arisa sulle note di Mi Sento bene, per poi interpretare Gli uomini non cambiano di Mia Martini e A mano a mano di Riccardo Cocciante. In chiusura si è esibita con il secondo classificato Eden Lorenna in un medley dedicato ai Queen. Eden e Tecla, come anticipato, hanno cantato inseme al cast del musical We Will Rock You. Gli altri due finalisti sono stati Kimono e Giuseppe Ciccarese. Di seguito la classifica completa della finalissima di Sanremo Young 2019:

Tecla Insolia

Eden Lorenna

Kimono

Giuseppe Ciccarese

Sanremo Young 2019: Tecla vince ma Eden è il preferito per il web

La giovane Tecla si è aggiudicata la vittoria finale a Sanremo Young 2019 con una minima differenza di voti rispetto al cantante lirico Eden: il 50.09% contro il 49.91% . Dopo aver ottenuto dei voti molto alti durante tutta la serata da parte della cosiddetta Academy, la prossima partecipante di Sanremo Giovani 2020 si è poi scontrata in un duello finale con l’avversario Eden, risultando prima anche per il pubblico da casa che ha votato attraverso il tele-voto. Nonostante ciò, il tenore di Pomezia è risultato il preferito per la platea del web che ha espresso la sua preferenza attraverso i “cuoricini di instagram”, come ha sempre detto la conduttrice Antonella Clerici.

Tecla parteciperà a Sanremo Giovani dopo la vittoria a Sanremo Young: il commento di Antonella Clerici

Come da regolamento,il vincitore di questa edizione del teen talent di Rai Uno avrà la possibilità di partecipare a Sanremo Giovani. La giovane Tecla Insolia ha dimostrato di avere un’ottima padronanza della tecnica vocale ed una voce molto bella (che ha conquistato anche la cantante Arisa, come dichiarato in diretta da quest’ultima), e adesso dovrà lavorare all’inedito da presentare al Festival. Durante la serata Tony Renis, incaricato da scegliere la canzone per il vincitore, ha comunicato che nessuna tra quelle inviate l’ha convinto e quindi bisognerà trovare un’altra soluzione. Intanto prima di chiudere la trasmissione ringraziando i collaboratori, Antonella Clerici ha espresso il suo parere dicendo che in finale sono arrivate “due belle voci, forse le più tradizionali” e poi ha rivolto il suo augurio alla trionfatrice.