Sanremo, co-conduzione a Maria De Filippi? No, ecco l’artista big al fianco di Conti

Molti speravano di vedere al Festival di Sanremo 2026 nuovamente Carlo Conti affiancato da Maria De Filippi, come nell’edizione del 2017. Nei giorni scorsi, tra l’altro, si sono fatte strada alcune indiscrezioni che sostenevano che la conduttrice pavese in forza a Mediaset avrebbe potuto ritornare all’Ariston proprio per dare manforte al collega e amico toscano. Davvero si riformerà il tandem? Pare di no. Chi Magazine ha riferito che De Filippi ha deciso di non essere presente in alcun modo alla popolare kermesse ligure che si svolgerà da martedì 24 a sabato 28 febbraio 2026.

Sanremo, chi condurrà con Carlo Conti? Maria De Filippi no, Laura Pausini sì

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, con un articolo a firma del giornalista Giuseppe Candela, ha assicurato che ‘Queen Mary’ non si dirigerà nella Città dei Fiori durante il Festival. Chi farà quindi da spalla a Conti? Sempre Chi sostiene che ad accompagnare ‘King Carlo’ ci sarà Laura Pausini. Dunque dovrebbe essere l’artista romagnola il pezzo grosso degli ospiti e dei co-conduttori. Se il suo nome fosse confermato, avverrebbe ciò che già si è visto negli ultimi anni. Vale a dire che scegliere come co-conduttore un artista di grande popolarità consente di valorizzarne il repertorio musicale durante il Festival.

Di fatto accadrebbe quel che capitò con Tiziano Ferro, che alternava la sua presenza sul palco ora mostrandosi nella veste di co-conduttore, ora di ospite big, intonando i suoi brani celebri. Pausini, sempre ammesso e non concesso che sarà al fianco di Conti, dovrebbe seguire le orme dell’autore di Sere nere, impegnandosi sia nel lanciare i colleghi in gara, sia nel proporre performance sulle note delle sue hit.

I big in gara a Sanremo, mugugni dopo l’annuncio di Conti

Nelle scorse ore, Conti ha rivelato la lista dei big in gara che saranno 30 e non 26 come inizialmente aveva preventivato lo stesso direttore artistico della kermesse. Dopo l’annuncio, sui social, tanti utenti hanno mugugnato e protestato, affermando che di artisti realmente big ce ne sono pochissimi. Da segnalare il ritorno nella Città dei Fiori di Patty Pravo e Raf. Grande curiosità anche attorno a Tommaso Paradiso che sarà per la prima volta a Sanremo. Sull’Ariston torneranno anche Fedez e Marco Masini, in coppia, dopo aver duettato lo scorso anno nella serata dedicata alle cover.