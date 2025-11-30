 Skip to main content
Televisione

Sanremo, i 30 cantanti ufficiali: grandi ritorni e la lista dei big che hanno rifiutato

Festival di Sanremo 2026, ecco la lista annunciata da Carlo Conti dei cantanti big in gara e quella di chi ha detto no

Entra anche tu sul canale WhatsApp di Gossip e TV per non perderti nemmeno una notizia!

Mirko Vitali30 Novembre 20252 minuti di lettura
Carlo Conti annuncia i cantanti al tg1

L’attesa è finita, Carlo Conti ha annunciato la lista dei cantanti big in gara al Festival di Sanremo 2026. L’elenco lo ha snocciolato, come da promessa, alle 13.30, nell’edizione del Tg1 di domenica 30 novembre. Il conduttore toscano aveva intenzione di rivelare i musicisti una settimana fa. Ha rimandato di sette giorni in segno di rispetto a Ornella Vanoni, morta lungo la serata di venerdì 21 novembre. Prima di ‘srotolare’ la lista, ha fatto sapere di aver scartato 270 brani. 30 invece quelli ammessi nella competizione. Ci sono grandi ritorni, come quelli di Arisa, Patty Pravo, Francesco Renga e Raf. Confermata l’indiscrezione del duo formato da Fedez e Marco Masini. Per la prima volta in gara Tommaso Paradiso

I cantanti big in gara al Festival di Sanremo 2026

  1. Ermal Meta
  2. Tommaso Paradiso
  3. Chiello
  4. Serena Brancale
  5. Fulminacci
  6. Dito nella piaga
  7. Fedez e Masini
  8. Leo Gassman
  9. Sayf
  10. Arisa
  11. Tredici Pietro
  12. Sal Da Vinci
  13. Samurai Jay
  14. Malika Ayane
  15. Raf
  16. Luchè
  17. Bambole di Pezza
  18. Nayt
  19. Elettra Lamborghini
  20. Michele Bravi
  21. J Ax
  22. Enrico Nigiotti
  23. Maria Antonietta e Colombre
  24. Francesco Renga
  25. LDA e Aka 7even
  26. Mara Sattei
  27. Eddie Brock
  28. Levante
  29. Dargen D’Amico
  30. Patty Pravo

Sanremo 2026 chi ha detto no e chi non ci sarà

Tanti hanno fatto di tutto per tentare di salire sull’Ariston, altri hanno detto “no grazie, non fa per me”. Tra coloro che si sono rifiutati di mandare un brano a Conti figurano Fabrizio Moro, Alfa, Enrico Ruggeri, Sergio Cammariere. Anche Tiziano Ferro, che fino a qualche settimana fa era dato come un possibile big in gara, ha fatto sapere di non aver proposto alcuna canzone al direttore artistico della kermesse.

Pure Ernia, campione di ascolti, ha dichiarato di non sentire la necessità di partecipare a Sanremo. Medesimo discorso fatto dai Pooh e da Eros Ramazzotti. Forfait anche da parte di Marco Mengoni, Giorgia, Noemi, Anna Pepe, Tananai, Emma Marrone, Elodie e dei Pinguini Tattici Nucleari. Inutile dire che anche gli artisti che riempiono gli stadi, ossia cantanti come Zucchero, Vasco Rossi, Ultimo, Laura Pausini e Cesare Cremonini, non hanno preso in considerazione nemmeno l’idea di entrare nella competizione. Dei tanti nomi citati, qualcuno probabilmente lo si vedrà come ospite.

Tag:

Mirko Vitali

Mirko Vitali

Nato in una città del Nord, un paio di lauree umanistiche e un master in critica dello spettacolo. Si diletta a scrivere di televisione e dell'infernale mondo del gossip del Bel Paese (è convinto che qualcuno dovrà pur farlo questo ingrato mestiere di spifferare i fattacci altrui).

Lascia una risposta

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.