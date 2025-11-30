Sanremo, i 30 cantanti ufficiali: grandi ritorni e la lista dei big che hanno rifiutato

L’attesa è finita, Carlo Conti ha annunciato la lista dei cantanti big in gara al Festival di Sanremo 2026. L’elenco lo ha snocciolato, come da promessa, alle 13.30, nell’edizione del Tg1 di domenica 30 novembre. Il conduttore toscano aveva intenzione di rivelare i musicisti una settimana fa. Ha rimandato di sette giorni in segno di rispetto a Ornella Vanoni, morta lungo la serata di venerdì 21 novembre. Prima di ‘srotolare’ la lista, ha fatto sapere di aver scartato 270 brani. 30 invece quelli ammessi nella competizione. Ci sono grandi ritorni, come quelli di Arisa, Patty Pravo, Francesco Renga e Raf. Confermata l’indiscrezione del duo formato da Fedez e Marco Masini. Per la prima volta in gara Tommaso Paradiso

I cantanti big in gara al Festival di Sanremo 2026

Ermal Meta Tommaso Paradiso Chiello Serena Brancale Fulminacci Dito nella piaga Fedez e Masini Leo Gassman Sayf Arisa Tredici Pietro Sal Da Vinci Samurai Jay Malika Ayane Raf Luchè Bambole di Pezza Nayt Elettra Lamborghini Michele Bravi J Ax Enrico Nigiotti Maria Antonietta e Colombre Francesco Renga LDA e Aka 7even Mara Sattei Eddie Brock Levante Dargen D’Amico Patty Pravo

Sanremo 2026 chi ha detto no e chi non ci sarà

Tanti hanno fatto di tutto per tentare di salire sull’Ariston, altri hanno detto “no grazie, non fa per me”. Tra coloro che si sono rifiutati di mandare un brano a Conti figurano Fabrizio Moro, Alfa, Enrico Ruggeri, Sergio Cammariere. Anche Tiziano Ferro, che fino a qualche settimana fa era dato come un possibile big in gara, ha fatto sapere di non aver proposto alcuna canzone al direttore artistico della kermesse.

Pure Ernia, campione di ascolti, ha dichiarato di non sentire la necessità di partecipare a Sanremo. Medesimo discorso fatto dai Pooh e da Eros Ramazzotti. Forfait anche da parte di Marco Mengoni, Giorgia, Noemi, Anna Pepe, Tananai, Emma Marrone, Elodie e dei Pinguini Tattici Nucleari. Inutile dire che anche gli artisti che riempiono gli stadi, ossia cantanti come Zucchero, Vasco Rossi, Ultimo, Laura Pausini e Cesare Cremonini, non hanno preso in considerazione nemmeno l’idea di entrare nella competizione. Dei tanti nomi citati, qualcuno probabilmente lo si vedrà come ospite.