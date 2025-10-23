Tiziano Ferro, “ultimi 2 anni disastrosi”: rivelazioni su custodia figli e Sanremo

Tiziano Ferro e la vita rivoluzionata negli ultimi due anni. Un periodo tostissimo per il cantante di Latina. La fase più buia è iniziata quando si è separato dall’ex marito Victor Allen, sposato nel 2019 e con il quale ha due figli. Per amore, Ferro si è trasferito in America, a Los Angeles. Ancora oggi risiede negli Usa, seppur dichiara che per lui è “alienante” una simile situazione in quanto nella terra a stelle e strisce non ha punti di riferimento. Spetta a lui la custodia dei figli. Nonostante ciò ha deciso per il momento di non portarli in Italia, anche se lo potrebbe fare. Intervistato dal Messaggero, ha anche spiegato che, a differenza di quanto sostenuto da varie indiscrezioni circolate di recente, non parteciperà al Festival di Sanremo 2026. Motivo? Non ha la canzone.

Tiziano Ferro e la custodia dei figli

“Ho la custodia, ma non vorrei portare via i bambini dall’America, anche se potrei. Questo mi porta a vivere in un luogo alienante nel quale non ho punti di riferimento”, ha riferito Tiziano Ferro al Corriere della Sera. Come accennato, gli ultimi 24 mesi sono stati difficili e ricchi di cambiamenti. Dopo 25 anni, ha cambiato manager. Ora lavora con Paola Zukar, che assiste, tra gli altri, Fabri Fibra, Marra e Madame; inoltre è approdato in una nuova casa discografica, Sugar.

Il percorso di psicoanalisi e il nuovo album “Sono un grande”

Il 24 ottobre esce il suo nuovo album “Sono un grande”. “Nel disco ovviamente c’è finito tutto quello che è accaduto in questi 2 anni, un grande disastro ma non solo. È un disco di insicurezze ma anche di supposizioni che poi diventano nuove affermazioni di vita”, ha dichiarato l’artista.

Il titolo dell’album potrebbe sembrare un po’ arrogante. In realtà, seguendo il ragionamento di Ferro, è stato partorito dalla bassa autostima provata per anni.

“Tendo all’autostima bassa… Il titolo suona spocchioso, arrogante invece è un mantra: lo insegna la psicanalisi, se una cosa la dici a voce, stai già iniziando a risolverla. La mia generazione è portata a giustificare le proprie qualità invece di andarne orgogliosa. “Chi si loda s’imbroda” si dice. Mi sono sempre sentito in dovere col destino, forse perché vengo da due famiglie che vedevano la dignità nella privazione e nella sofferenza. La svolta è arrivata scrivendo una canzone con Roberto Casalino: era troppo all’acqua di rose fino a quando ho capito che non dovevo vergognarmi di dire che, oltre al caso e la fortuna, c’è il merito”.

Il cantante ha svelato di aver fatto terapia di coppia e che la psicologa, quando chiudeva le sessioni, chiedeva a lui e al compagno di dire una cosa bella l’uno dell’altro. “Brava la psicologa, eh, ma il risultato…”, ha spiegato Ferro ridendo, lasciando intendere che con Allen ci sono state profonde lacune comunicative durante la relazione.

Nel disco precedente, in una canzone parlava di depressione, demone che conosce bene. Nel nuovo album c’è un brano dal titolo “1-2-3” in cui tratta l’argomento degli attacchi di panico. Il tema della salute mentale è caro all’artista che ha mosso critiche verso coloro che troppo spesso fanno discorsi superficiali sulla questione:

“Mi fa rabbia il fatto che si parli di salute mentale solo perché va di moda: ahimè è diventata un argomento da social network. Nessuno invece affronta l’evoluzione che la cure hanno avuto dai tempi di mia nonna che veniva sedata con l’En solo perché era una donna con opinioni, quindi ritenuta pazza. Me la ricordo assente, prendeva pillole perché allora si faceva così. Io invece ho gli strumenti per fare un’indagine e capire a che punto sono della mia salute mentale: questo è tanto e lo devo condividere”.

Tiziano Ferro, niente Festival di Sanremo

Ferro ha parlato anche ai microfoni de Il Messaggero. Al quotidiano romano ha confidato che non prenderà parte come concorrente al prossimo Festival. “Se escludo al cento per cento una partecipazione in gara a Sanremo? Si. Non ho la canzone”, ha confessato.