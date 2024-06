Sanremo, chi potremmo rivedere: è una cantante famosissima!

Ci sono grandi aspettative per la prossima edizione del Festival di Sanremo, la prima dopo l’abbandono di Amadeus. A condurre quest’anno sarà Carlo Conti, il quale ha già annunciato numerose novità per quanto riguarderà gli artisti e le canzoni in gara. In una recente intervista una famosissima cantante ha dichiarato che le farebbe piacere tornare in gara al festival dopo tanti anni. Scopriamo di chi si tratta e che cosa ha detto nello specifico.

Parlando con i microfoni di Superguida Tv, Gigliola Cinquetti ha rivelato che non le dispiacerebbe tornare in gara al Festival di Sanremo di Carlo Conti. La cantante ha già presenziato alla kermesse musicale quest’anno in occasione del sessantesimo anniversario di “Non Ho L’Età”, canzone con cui vinse l’edizione del 1964. L’artista ha vinto anche nel 1966 con “Dio Come Ti Amo”, partecipando in totale a ben 12 edizioni del festival. Adesso si è dichiarata pronta a tornare con una nuova canzone. Tuttavia ha aggiunto di essere certa che questo non avverrà.

Qui di seguito le sue parole a Superguida Tv in merito:

Se vorrei tornare in gara nel Festival di Sanremo di Carlo Conti? Ma sì, certo che mi piacerebbe molto tornare in gara, ma credo proprio che non avverrà.

Gigliola Cinquetti ha poi espresso un parere sulla vincitrice dell’ultima edizione di Sanremo, Angelina Mango, che ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest con la sua “La Noia”. Cinquetti si è dichiarata una sua fan, rivelando di averla soprannominata Angelina Jolie come la nota attrice in quanto la trova molto “jolie”.

Sempre ai microfoni di Superguida Tv la cantante ha smentito le recenti voci che la vedevano come possibile nuova concorrente della prossima edizione del Grande Fratello di Alfonso Signorini. Nello specifico ha affermato che non era al corrente della cosa e di non avere intenzione di prendere parte a nessun reality show in quanto non fanno per lei.

Qui di seguito quanto dichiarato da Gigliola Cinquetti sul Grande Fratello:

Concorrente del Grande Fratello? Addirittura? Io non ne sapevo nulla di questa cosa e sono convinta che siano tutte fantasie.

Ha poi aggiunto che le farebbe piacere partecipare ad un talent con un altro nome ma che ha paura di essere scoperta. Sempre in merito ai talent ha affermato che non vorebbe fare parte della giuria poiché non le piace dare giudizi in generale.