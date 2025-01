Sanremo, arrivano Marcuzzi-Malgioglio: polemica Damiano David

Cominciano a circolare i primi nomi dei co-conduttori che affiancheranno Carlo Conti al Festival di Sanremo 2025. A quanto pare, Conti annuncerà ufficialmente i conduttori di tutte le serate durante il TG1 all’inizio della prossima settimana. Nel frattempo, però, Il Fatto Quotidiano ha anticipato due dei possibili personaggi in lizza: Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio. Com’è noto, i due hanno un legame speciale con Carlo, essendo già giudici di Tale e Quale Show, e questo potrebbe aver influenzato la scelta del conduttore.

Tra l’altro, proprio pochi giorni fa, la Marcuzzi aveva dichiarato a Il Corriere della Sera il suo desiderio di salire sul palco dell’Ariston, lanciando persino un simpatico appello. Che il sogno si stia davvero realizzando? Bisognerà attendere la prossima settimana per scoprirlo, ma tutti gli indizi sembrano portare a una risposta positiva. Ad ogni modo, gli spoiler non sono finiti qui.

Secondo le indiscrezioni, Damiano David potrebbe tornare a Sanremo in una veste del tutto inedita. Dopo aver trionfato al Festival nel 2021, il cantante sarebbe pronto al suo debutto come conduttore, portando però il suo stile unico e anticonformista. Non sarà il classico presentatore, ma potrebbe sorprendere il pubblico con momenti di interazione con gli ospiti, seguendo un modello simile a quello adottato da Fiorello.

Tuttavia, la possibile partecipazione del leader dei Maneskin ha già suscitato critiche. Da quando è diventato una star mondiale, molti lo accusano di aver “abbandonato” le sue radici italiane, puntando quasi esclusivamente su brani in inglese. Basti pensare che il suo primo tour da solista prevede più date negli Stati Uniti che in Italia. Per questo, alcuni ritengono inopportuno affidargli un ruolo così importante in un evento simbolo della musica italiana.

D’altra parte, c’è chi lo difende, vedendo in lui un motivo di orgoglio nazionale, dato che è uno dei pochi artisti italiani che ha saputo conquistare il panorama internazionale e potrebbe portare al Festival una platea ancora più ampia. Tra le indiscrezioni, poi, emergono altri nomi, come Luisa Ranieri, Geppi Cucciari, Mahmood, Zucchero e Serena Rossi. Inoltre, sembra ormai certa la presenza di Katia Follesa, nonostante i rumors secondo cui avrebbe richiesto un cachet più alto.