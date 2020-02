Sanremo Alberto Urso, frecciatina velenosa ad Amici: ospitata con polemica

Alberto Urso, ad Amici canta Il Sole ad Est: frecciatina a Sanremo prima dell’esibizione?

Un’altra puntata di Amici 19 è andata in onda e Maria De Filippi questa volta ha voluto ospitare nientepopodimeno che quattro dei talenti lanciati dal talent show: Giordana Angi, Enrico Nigiotti (che in realtà ha avuto successo dopo X Factor e Sanremo), Elodie Di Patrizi e Alberto Urso. Non siamo stati gli unici a notare una frecciatina, che ci è sembrata molto più una frecciatona in realtà, lanciata dal programma al Festival di Sanremo. Niente di così tanto polemico, a dire il vero, ma il modo in cui Alberto è stato presentato da Giordana prima di cantare Il Sole ad Est ha fatto molto parlare.

Sanremo, Alberto secondo per il televoto ma affossato dalle altre giurie

Nel presentare Alberto infatti Giordana ha sottolineato che il cantante oltre ad aver vinto Amici si è anche piazzato secondo per il televoto a Sanremo 2020; aver marcato la posizione raggiunta nella classifica del pubblico, tra l’altro con una Maria De Filippi piuttosto divertita, potrebbe voler dir nulla come potrebbe voler dir tanto: in fondo non siamo stati gli unici a notarlo, ed è come se in qualche modo si sia contestato il meccanismo di votazione del Festival di Sanremo, in cui hanno avuto un ruolo predominante tutte le giurie tranne il televoto.

Il meccanismo di votazione di Sanremo 2020

Di cosa parliamo? Del fatto che per arrivare al podio il voto del pubblico è valso solo per l’8% circa e che il resto delle percentuali è stato diviso invece tra le altre giurie; soltanto a podio formato il voto dei telespettatori ha avuto un’importanza pari al 34% ma questo non è stato affatto sufficiente per dire che il pubblico ha potuto esprimersi. Non per niente Alberto era secondo e si è trovato fra gli ultimi posti proprio per questo meccanismo. Se fosse stata davvero una polemica insomma quella ad Amici non sarebbe ingiusta, anzi.

Hanno specificato che Alberto si è classificato secondo al televoto…sono senza parole per la poracciata immensa #Amici19 — [Righetto] (@Ri_Ghetto) February 15, 2020

Le ultime news su Alberto Urso dopo Sanremo 2020: prossimo coach di Amici?

Si stanno diffondendo intanto pettegolezzi su un possibile ritorno di Alberto ad Amici come coach dopo Sanremo 2020; a farlo pensare anche l’assenza di Riccardo Marcuzzo nella puntata appena andata in onda e la presenza di quelli che sarebbero secondo alcuni i nuovi coach. Di conferme non ne abbiamo, e indiscrezioni verosimili finora non ne abbiamo letto; dovessimo saperne di più comunque vi aggiorneremo. Vi lasciamo intanto con l’ingresso di Alberto nello studio di Amici: