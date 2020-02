Riki assente ad Amici 19, presenti tutti ma non lui: voci su lite e lista nera

Amici 19, Riki grande assente in puntata: nessuna parola sul cantante

Riki oggi non era ad Amici 19 e il Web è esploso. Nessuna parola sul cantante, niente di niente. E no, non siamo stati distratti: Maria De Filippi non ha menzionato Riccardo Marcuzzo nonostante la presenza in studio di Giordana Angi, Alberto Urso, Elodie Di Patrizi e addirittura di Enrico Nigiotti che è tornato dopo essere passato per X Factor. Che sia successo qualcosa tra il team di Marcuzzo e Maria De Filippi? Litigi? Contrasti? Semplici discussioni? Impegni? Al momento le voci sono tantissime ma nessuno sa niente e Riccardo non ha ancora detto nulla sulla polemica: profilo Instagram non aggiornato.

Riki assente ad Amici, cos’è successo con Maria De Filippi?

Non crediamo in realtà che Riccardo abbia litigato con Maria, sebbene in passato ci siano state delle discussioni tra i due proprio ad Amici: potrebbe darsi infatti che lui sia occupato e che abbia rimandato il ritorno ad Amici, a differenza di Giordana, Alberto, Elodie ed Enrico che invece hanno potuto partecipare alla registrazione di ieri 14 febbraio per pubblicizzare i loro album e tour. Il pubblico sta continuando a parlare dell’assenza di Riccardo nonostante la fine della puntata, e sicuramente lo farà anche sotto ai post pubblicati dal cantante: dubitiamo quindi che Riki non risponderà ai vari commenti che si troverà a leggere.

Amici, mistero e polemiche sull’assenza di Riccardo Marcuzzo

Non solo mistero ma anche polemiche sull’assenza di Riccardo: sono in parecchi infatti che stanno contestando il talent show di Canale 5 per non aver invitato Marcuzzo nonostante la presenza di ben quattro ex Amici. Tanta pure l’ironia su Riccardo, secondo alcuni finito nella lista nera di Maria, e altrettanta quella sui fan che non accettano quest’assenza. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!

CIAO RICCARDO MARCUZZO! Sei ufficialmente nella lista nera mariana. #Amici19 pic.twitter.com/rosRlJy5vz — ~ Luca ~ (@LucaCaprai) February 15, 2020

L'unico che manca è Riki, chissà come mai???#Amici19 — 🍀Giu di Ge 🐾 (@la_giusi) February 15, 2020

Riki appena si accorgerà di essere in tendenza sul divano di casa sua.#amici19 pic.twitter.com/WB0te1fDcC — Mar(le)na (@marnatv) February 15, 2020

Ma veramente ci sono polemiche per l’assenza di Riki nella puntata di #Amici19 🤦🏻‍♀️ — elenaa7 (@elenazuliani1) February 15, 2020