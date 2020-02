Classifica completa Sanremo 2020: Diodato vince grazie alla sala stampa, sorpresa Alberto Urso

Dopo la fine del Festival di Sanremo 2020 la Rai ha diffuso le classifiche complete della kermesse musicale. Il vincitore è stato infatti decretato da tre giurie: la demoscopica (un campione di 300 appassionati di musica scelti a caso), sala stampa e televoto. Dai dati completi è emerso un dettaglio mai svelato fino ad oggi: Alberto Urso era uno dei favoriti del pubblico ma non è riuscito a salire sul podio perché penalizzato dalla demoscopica e dalla stampa. Che, al contrario, ha piazzato al primo posto Diodato in modo da cambiare il destino del tarantino e portarlo così alla vittoria finale. Smacco per Francesco Gabbani che proprio perché sfavorito dai giornalisti non è riuscito a classificarsi al primo posto nonostante i voti di demoscopica e telespettatori. Scopri su Gossipetv tutte le classifiche complete di Sanremo 2020!

Classifica televoto prima dell’elezione dei tre finalisti

1. Francesco Gabbani – 14.75%

2. Alberto Urso – 11,43%

3. Pinguini Tattici Nucleari (“Ringo Starr”) – 11,42%

4. Achille Lauro – 9,37%

5. Diodato – 9,08%

6. Piero Pelù – 6,72%

7. Le Vibrazioni – 4,63%

8. Elodie – 4,17%

9. Marco Masini – 4,17%

10. Levante – 2,66%

11. Rancore – 2,46%

12. Tosca – 2,41%

13. Irene Grandi – 2,33%

14. Elettra Lamborghini – 2,25%

15. Anastasio – 2,17%

16. Giordana Angi – 1,80%

17. Riki – 1,77%

18. Raphael Gualazzi – 1,73%

19. Junior Cally– 1,46%

20. Enrico Nigiotti – 1,40%

21. Rita Pavone – 1,36%

22. Michele Zarrillo – 1,31%

23. Paolo Jannacci – 0,45%

Classifica demoscopica prima dell’elezione dei tre finalisti

1 – Francesco Gabbani – 9,78%

2 – Diodato – 9,38%

3 – Le Vibrazioni – 8,75%

4 -Piero Pelù – 7,82%

5 – Pinguini Tattici Nucleari – 7,74%

6 – Elodie – 7%

7 – Tosca – 5.22%

8 – Irene Grandi – 5,11%

9 – Achille Lauro – 4,22%

10 – Raphael Gualazzi – 3,90%

11 – Levante – 3,65%

12 – Marco Masini – 3,54%

13 – Alberto Urso – 3,03%

14 – Anastasio – 3,03%

15 – Michele Zarrillo – 2,75%

16 – Rita Pavone – 2,28%

17 – Enrico Nigiotti – 2,26%

18 – Palo Jannacci – 2,18%

19 – Rancore – 1,83%

20 – Elettra Lamborghini – 1,78%

21 – Riki – 1,53%

22 – Giordana Angi – 1,42%

23 – Junior Cally – 1,40%

Classifica sala stampa prima dell’elezione dei tre finalisti

1 – Diodato – 21,88%

2 – Francesco Gabbani – 10,30%

3 – Elodie – 7,14%

4 – Tosca – 6,36%

5 – Pinguini Tattici Nucleari – 6,03%

6 – Le Vibrazioni – 5,64%

7 – Piero Pelù – 5,44%

8 – Achille Lauro – 5,05%

9 – Rancore – 4,54%

10 – Raphael Gualazzi – 3,94%

11 – Irene Grandi – 3.74%

12 – Levante – 3,04%

13 – Anastasio – 2,32%

14 – Paolo Jannacci -2,20%

14 – Rita Pavone – 2,20%

16 – Elettra Lamborghini – 2,03%

17 – Marco Masini – 1,93%

18 – Junior Cally – 1,74%

19 – Michele Zarrillo – 1,46%

20 – Enrico Nigiotti – 1,03%

21 – Alberto Urso – 0,99%

22 – Giordana Angi – 0,55%

23 – Riki – 0,45%

I tre finalisti di Sanremo 2020: Gabbani, Diodato, Pinguini

Dai risultati delle tre giurie sono stati eletti i tre finalisti: Francesco Gabbani, Diodato e Pinguini Tattici Nucleari. Il primo è stato il più votato da pubblico e giuria demoscopica ma il peso della sala stampa ha pesato notevolmente, come potete vedere nei dati più in basso.

TELEVOTO

1 -Francesco Gabbani (“Viceversa”) – 38,85%

2 – Pinguini Tattici Nucleari (“Ringo Starr”) – 37,21%

3 – Diodato (“Fai Rumore”) – 23,93%

DEMOSCOPICA

1 – Francesco Gabbani (“Viceversa”) – 38,67%

2 – Diodato (“Fai Rumore”) – 36,33%

3 – Pinguini Tattici Nucleari (“Ringo Starr”) – 25,00%

SALA STAMPA

1 – Diodato (“Fai Rumore”) – 57,9710%

2 – Francesco Gabbani (“Viceversa”) – 24,1546%

3 – Pinguini Tattici Galattici (“Ringo Starr”) – 17,8744%

CLASSIFICA COMBINATA

1 – Diodato (“Fai Rumore”) – 39,26%

2 – Francesco Gabbani (“Viceversa”) – 33,94%

3 – Pinguini Tattici Nucleari (“Ringo Starr”) – 26,80%

La reazione di Francesco Gabbani alla vittoria di Diodato

Quanto accaduto a Francesco Gabbani ricorda molto quello successo a Sanremo 2019 a Ultimo. Ma se Nicolò Moriconi ha polemizzato per la vittoria di Mahmood diversa è stata la reazione dell’artista di Carrara. Gabbani – che ha già vinto Sanremo nel 2016 e nel 2017 – si è detto contento del suo secondo posto e soprattutto della vittoria di Diodato. “Io sono contento di non aver vinto, ti immagini poi la gente? “Che palle, sto Gabbani vince di nuovo”, ha detto Francesco divertito a Domenica In.