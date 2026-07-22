Sanremo 2027, ecco la lista dei 38 nomi dei papabili big in gara: ne resteranno solo 24

Febbraio è lontano, ma i preparativi del Festival di Sanremo non si fermano. Stefano De Martino e il suo staff sono al lavoro per trovare la quadra dei big da portare in gara. Nel 2027, come annunciato di recente dal conduttore stesso, il numero dei cantanti in competizione sarà diminuito. Non più 30, come accaduto nelle ultime edizioni della kermesse, bensì 24. Motivo di questa decisione? Perché l’idea è di dare maggiore spazio ai momenti di intrattenimento della rassegna. Tornando agli artisti che si esibiranno sul palco dell’Ariston, All Music Italia ha diramato una lunga lista di papabili concorrenti, spiegando di aver raccolto vari rumors e sottolineando che, lo scorso anno, molte delle indiscrezioni che ha diffuso in estate si sono rivelate fondate e veritiere.

Sanremo 2027: i nomi dei papabili big in gara

Il Festival è in programma dal 16 al 20 febbraio 2027 su Rai 1. Riprendendo quanto scritto su Oggi dal giornalista Alberto Dandolo, la testata musicale ha rilanciato i nomi di Mahmood, Elodie, Emma Marrone e Blanco, aggiungendo quelli di Venerus, Anna, Tedua, Kid Yugi, Geolier, Madame e Achille Lauro. Si mormora inoltre che potrebbero essere in gara Tananai, Fred De Palma, Samurai Jay e Frah Quintale.

E ancora, è stato fatto circolare il nome di Alessandra Amoroso, che si è messa in gioco a Sanremo anche nel 2024. Per la quota giovani talenti, buone chance per Sarah Toscano, Settembre e Nicolò Filippucci.

Potrebbero tornare nella Città dei Fiori anche Gaia, The Kolors, Clara, Nada e Paola Turci. C’è poi la ‘suggestione’ Cristina D’Avena, colonna sonora dell’infanzia di milioni di italiani.

Attenzione poi a Coez, Emma Nolde e California (ex Coma Cose). Non è nemmeno escluso che De Martino riesca a convincere Tiziano Ferro a partecipare alla gara. Per la quota nostalgia circolano i nomi di Donatella Rettore, Cugini di Campagna, Ricchi e Poveri, Patty Pravo e Iva Zanicchi.

Nel complesso sono 38 nomi. Non tutti saranno scelti, ma, come evidenzia All Music Italia, ci sono buone probabilità che diversi artisti facenti parte dell’elenco saranno in gara a Sanremo 2027. Di seguito la lista completa dei papabili big:

Mahmood, Elodie, Emma Marrone, Blanco, Venerus, Anna, Tedua, Kid Yugi, Geolier, Tananai, Achille Lauro, Madame, Fred De Palma, Samurai Jay, Frah Quintale, Alessandra Amoroso, Sarah Toscano, Settembre, Nicolò Filippucci, Gaia, The Kolors, Clara, Nada, Paola Turci, Cristina D’Avena, Coez, Emma Nolde, California, Tiziano Ferro, Tamango, Faccianuvola, centomilacarie, Cleo, Donatella Rettore, Cugini di Campagna, Ricchi e Poveri, Patty Pravo, Iva Zanicchi.

Trattative per le ospitate

Stefano De Martino sogna di avere come ospite Vasco Rossi, Ultimo, i Måneskin e TonyPitony. Difficile che riesca a convincere tutti. Ma come si suol dire: tentar non nuoce.