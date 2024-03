Sanremo 2025, Matano conduttore? “Cavoli amori dopo Amadeus”

Sarà Alberto Matano a condurre il Festival di Sanremo 2025? Qualcuno dovrà prendere il posto di Amadeus, che ha deciso di lasciare la conduzione e il ruolo di direttore artistico del noto evento musicale, che si svolge ogni anno. C’è una lista di nomi che sta uscendo fuori in queste settimane riguardante il futuro conduttore del Festival. Partendo da Antonella Clerici e finendo ad Alessandro Cattelan.

Di recente è spuntato fuori anche il nome di Gigi D’Alessio. Non solo, si è parlato anche della possibilità di vedere Alberto Matano in queste vesti. A dare una risposta ci pensa lo stesso conduttore de La Vita in Diretta, che si è presentato stamattina a Viva Rai 2, da Rosario Fiorello. Matano è arrivato nel programma mattutino di Rai 1 in smoking e con un casco da motociclista. Alla fine si è svelato essere, appunto, il giornalista.

Sarà lui a condurre, in seconda serata su Rai 1 questa domenica, lo speciale sulla notte degli Oscar, che si svolgerà a Los Angeles. Fiorello, però, vuole sapere se sarà Matano a condurre il prossimo Festival di Sanremo 2025. Ebbene il conduttore oggi ha smentito queste indiscrezioni, annunciando esattamente il contrario.

Dopo aver smentito attraverso un’intervista per Il Messaggero, ecco che anche a Viva Rai 2! Matano ha confermato la sua posizione: “Amadeus è inarrivabile, siete inarrivabili. Per chi farà Sanremo dopo di voi saranno cavoli amari”. Dunque, crede che chi prenderà il posto di Amadeus e Fiorello non avrà vita facile.

In effetti, in questi anni, il conduttore Rai ha portato avanti un grande lavoro, ricevendo anche tanti apprezzamenti. Per questo, gli è stato chiesto di condurre ancora per due anni il Festival. Amadeus, però, ormai ha deciso di mettere la parola fine alla sua esperienza a Sanremo e, dunque, qualcuno dovrà prendere il suo posto.

Dopo il lavoro da lui svolto, sarà difficile per il suo successore gestire l’intero evento. Non mancheranno di sicuro i paragoni, anche perché ormai Amadeus era diventato un volto centrale e protagonista del Festival. Non resta ora che attendere per scoprire chi prenderà il posto di Amadeus. La decisione, di certo, non sarà semplice.