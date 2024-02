Sanremo 2024, Tiziano Ferro su Emma e Bresh: “Gesto epocale”

Ieri, venerdì 9 febbraio, la serata del Festival di Sanremo è stata tradizionalmente dedicata alle cover e duetti. Tra i tanti personaggi di spicco del panorama musicale che hanno accompagnato i cantanti in gara in alcune rivisitazioni dei loro più grandi successi e non solo, vi è stato un tributo molto speciale da parte di Emma nei confronti dell’amico e collega Tiziano Ferro. La cantante ha infatti voluto portare sul palco dell’Ariston, insieme al rapper Bresh, un medley di canzoni del noto cantautore di Latina: Imbranato, Non me lo so spiegare e Sere Nere. Il cantante non è stato a guardare e ha deciso di commentare la scelta della Marrone e allo stesso tempo mandare un grande in bocca al lupo a tutti i cantanti in gara. Ecco che cosa ha detto.

Il messaggio di Tiziano Ferro

“Non mi sono espresso su questo Sanremo perché ho troppi, troppi amici che partecipano. Quando ho visto la lista ho pianto perché sarei volentieri andato a cantare con uno di loro. Ci sono amici che conoscete e che sapete che io amo: da Giuliano, Angelina, Alessandra, Emma, Fiorella. Ho detto a tutti ragazzi, a che miseria vi siete messi d’accordo per andare per mandare in crisi il mio cervello, perché avrei voluto fare duetti con tutti loro“.

Queste le parole che Tiziano Ferro ha pronunciato nel corso di un breve videomessaggio condiviso su tutti i suoi social e con le quali ha voluto salutare tutti gli amici che in questi giorni si stanno sfidando sul palco dell’Ariston a colpi di note musicali. Quindi, Ferro ha voluto anche dedicare un pensiero speciale proprio a Emma che ieri sera, in occasione della serata dedicata alle cover, ha voluto portarlo sul palco cantando, come anticipato, un medley dei suoi più grandi successi.

“Vi abbraccio adesso, in particolare a Emma. Io non faccio favoritismi, però il suo gesto per me è epocale. Il fatto di evocare la mia musica durante Sanremo, in un periodo nel quale sono completamente in ritirata, è stato uno dei gesti più belli che mi siano stati mai fatti nella vita. E lo dico sinceramente senza esagerare”, ha quindi detto il cantante di latina visibilmente toccato dalla scelta dell’amica che ha voluto rievocarlo in questo Festival di Sanremo, consapevole del periodo difficile che sta attraversando ultimamente. Un tributo che Ferro ha apprezzato particolarmente per svariati motivi e che non ha potuto fare a meno di sottolineare.

Come sta Tiziano Ferro

Il cantante, come ormai tutti sapranno, sta vivendo un momento molto difficile della sua carriera e vita personale. Lo scorso anno Ferro ha infatti dovuto affrontare un grave problema alle corde vocali nonché l’inaspettato e doloroso divorzio dal marito, Victor Allen. Attualmente il cantante vive a Los Angeles ed è impossibilitato a ritornare in Italia proprio a causa della separazione dall’ex marito: per motivi burocratici infatti, Ferro non può lasciare gli Stati Uniti a meno che di non separarsi dagli amati figli Margherita e Andres.

Risale al 25 dicembre scorso il toccante video che Tiziano ferro aveva pubblicato sui suoi social per augurare un Buon Natale a tutti i suoi followers e spiegare anche il motivo del suo allontanamento dal mondo della musica e dello spettacolo: “È stato un anno particolare. Ultimamente non riesco a cantare, non riesco a scrivere, non riesco a fare musica”.

Ferro aveva quindi voluto essere completamente onesto con i suoi fans e non nascondere loro il periodo buio che stava attraversando, approfittando anche dell’occasione per esortare tutti coloro che stanno vivendo la sua stessa situazione a chiedere aiuto. Ecco quindi perché essere ricordato su un palco come l’Ariston durante una delle manifestazioni musicali più importanti, non ha potuto far altro che stupire piacevolmente il cantante.