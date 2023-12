Sanremo 2024, Roberto Bolle superospite: il motivo dietro la scelta

Amadeus ha annunciato un altro superospite del Festival di Sanremo 2024, parlando di nuovo ai microfoni dell’edizione serale del Tg1. Ancora una volta, il conduttore ha scelto di fare i suoi annunci e dare le anticipazioni attraverso il telegiornale della prima rete della TV di Stato. Ebbene stasera ha annunciato la presenza di Roberto Bolle come superospite. Ma quando il noto ballerino italiano salirà sul famoso palco del Teatro Ariston?

Bolle sarà ospite della serata finale, il 10 febbraio 2024. Dunque, il danzatore sarà tra i protagonisti dell’ultimo appuntamento, quello in cui verrà eletto il vincitore e in cui c’è Fiorello a fianco di Amadeus come co-conduttore. Lo stesso presentatore del Festival ha annunciato la presenza del suo caro amico ai microfoni del Tg1, quando ha svelato chi sono le tre co-conduttrici. Mentre Marco Mengoni sarà co-conduttore della prima serata, rispettivamente nella seconda, nella terza e nella quarta ci saranno Giorgia, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini.

Oltre Bolle è stato presentato anche un altro superospite. Si tratta di Giovanni Allevi, che suonerà dal vivo sul palco del Teatro Ariston nella serata di mercoledì 7 febbraio, tornando a esibirsi per la prima volta in pubblico dopo la diagnosi del mieloma.

Roberto Bolle superospite del Festival di Sanremo: l’annuncio di Amadeus

Nello studio del Tg1, Amadeus si è detto onorato per la presenza di Bolle, che ha accettato il suo invito, ringraziandolo. “In un teatro iconico”, è giusto che sia presente anche “il mondo della danza classica ai massimi livelli”, come ha spiegato il conduttore della 74° edizione del Festival. Questo il motivo per cui è stato scelto proprio il ballerino. Dopo aver fatto il suo annuncio, il Tg1 ha avviato un video collegamento con dell’étoile, che si trova a Londra.

Il ballerino ha ringraziato il conduttore, rivelando di aver ricevuto il suo invito mentre si trovava in sala ballo. Ora Roberta Bolle non vede l’ora di raggiungere Amadeus a Sanremo 2024 e anche Fiorello, portando “la danza su un palco così amato dagli italiani”.

Nel frattempo, sono stati annunciati i nomi dei Big in gara, che si sfideranno tra loro per ottenere l’ambita vittoria. A questi 27 nomi andranno ad aggiungersi i tre vincitori di Sanremo Giovani, arrivando a un totale di 30 concorrenti. E, intanto, non mancano anche quest’anno le polemiche, in particolare per chi non sarà presente sul palco in questa 81edizione, in quanto non è stato scelto tra i candidati.