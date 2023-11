Sanremo 2024, Amadeus annuncia Allevi. Due di picche a Fiorello

Ebbene sì: Amadeus riporta sul palco del Festival di Sanremo Giovanni Allevi. Il noto musicista marchigiano suonerà in diretta e a confermarlo ci ha pensato lui stesso, con un messaggio inviato al Tg1. Questa è la ‘location’ da dove il conduttore fa le sue anticipazioni sulla prossima edizione del Festival tanto atteso. Stasera ha annunciato che Allevi suonerà dal vivo nella seconda serata, quella di mercoledì. Tale annuncio verrà seguito dal prossimo sulle co-conduttrici, che verrà fatto mercoledì 29 novembre 2023 da Amadeus al Tg1.

Dopo l’annuncio della malattia contro cui sta combattendo, questo è il primo ritorno sul palco per Allevi. “La battaglia non è ancora finita”, ha precisato Amadeus, annunciando la presenza del musicista, che continua a tenere aggiornati i fan sulle sue condizioni. “Giovanni Allegri tornerà a suonare dal vivo, mercoledì 7 febbraio proprio al Teatro Ariston”, ha dichiarato emozionato il conduttore Rai. A questo punto, è stato mandato in onda il videomessaggio del musicista, che sta combattendo contro un mieloma, definita da lui “una neoplasia dal suono dolce”.

“Sono profondamente grato. Chissà quanto sarà emozionante. Sto affrontando una battaglia non ancora vinta e sarò la voce di tanti guerrieri. Grazie Amadeus, ci vediamo a Sanremo”

Un grande ritorno quello di Giovanni Allevi e Amadeus è “onorato” che abbia accettato l’invito. “Sta combattendo e vincendo lui per il momento. Sarà uno dei momenti più emozionanti di questo Festival”, ha concluso felice il conduttore.

Ora l’appuntamento con le anticipazioni sulle co-conduttrici è fissato per mercoledì 29 novembre, mentre l’annuncio dei cantanti in gara al Festival verrà fatto domenica 3 novembre.

Festival di Sanremo 2024, Fiorello invita la nazionale di tennis

Nel corso dell’appuntamento del principale telegiornale della TV di Stato, è intervenuto anche Fiorello. Amadeus ha citato il suo amico quando si è ritrovato di fronte alla Coppa Davis, in presenza della conduttrice del Tg1, Laura Chimenti, e il presidente della Federazione Italiana Tennis, Angelo Binaghi. Amadeus ha subito fatto presente che Fiorello ama il mondo del tennis e di sicuro avrebbe voluto essere al suo posto, a un passo dalla Coppa Davis, vinta dalla nazionale italiana ieri.

Così lo showman ha chiamato il conduttore in diretta e ha invitato la squadra della nazionale italiana di tennis al Festival di Sanremo 2024, per l’ultima serata.

“L’uomo che mi tormenta è vicino alla Coppa Davis! Io spero che tutta la squadra possa venire a Sanremo, magari sabato sera, nella finale”

Pronta la risposta di Angelo Binaghi: “Devono rimanere ragazzi semplici come sono stati fino a ieri, non mi fido assolutamente”. Questo è stato un ‘no’ definitivo? Amadeus ha appoggiato la proposta di Fiorello: “Dieci minuti e li liberiamo. Non li portiamo in discoteca”. Binaghi, però, è rimasto fermo nella sua posizione, per poi accendere la speranza: “Lo facciamo un po’ soffrire”, riferito a Fiorello.